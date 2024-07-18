海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買一送一 $424起歎磯煮鮑魚/清蒸龍蝦/雪場蟹腳

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買一送一，低至每位HK$424起。鮑魚燕肚自助晚餐，包括磯煮鮑魚、雪場蟹腳、酸菜魚花膠！最適合與家人、朋友一同品味美食，共度愉快時光！7月18日中午12時正開售，立即睇內文了解詳請！
自助午餐精選美食推介：
頭盤、沙律：鴨肝醬配魚子及燕窩、黑松露薯仔沙律、泰式粉絲蝦沙律
冰鎮海鮮、刺身：雪場蟹腳（星期六、日及公眾假期供應）、麵包蟹、加拿大青口、赤蝦、希靈魚
熱葷：36小時慢煮牛筋排、金菠蘿咕嚕雞球、酸菜魚、柚子蜜肉排、燒西冷、蜜糖燒火腿（星期一至四供應）、燒羊腿（星期五至日、假期供應）、精選粥品、燕窩灌湯餃、蝦餃、燒賣、叉燒、燒鴨
甜品：榛子朱古力慕絲蛋糕、彩虹蛋糕配芝士、法式雲呢拿焦糖燉蛋、楊枝甘露、港式雞蛋仔、豆腐花、葡撻、Häagen-Dazs 雪糕（食物款式輪流供應）
*免費進入兒童遊樂天地
【KKday 快閃限量搶–買一送一】自助午餐（12:00 – 14:30）
KKday 優惠: HK$598/2 位，平均HK$299/位（原價 HK$1,096/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶–買二送一】自助午餐（12:00 – 14:30）
KKday 優惠: HK$1,146/3 位，平均HK$382/位（原價 HK$1,643/3位）
（已包括原價加一服務費）
立即預訂：請按此
鮑魚燕肚自助晚餐精選美食推介：
頭盆、沙律：日式磯煮鮑魚、鴨肝醬配魚子及燕窩、蒜茸麻醬花膠手撕雞
冰鎮海鮮、刺身：雪場蟹腳、麵包蟹、加拿大青口、深海池魚、赤蝦、希靈魚、北海道帶子
熱葷：36小時慢煮牛筋排、泰式香葉肉碎炒飯、普羅眼斯焗田雞腿、意大利式炸海鮮、豉汁炒大蜆、沙薑浸鹹雞、酸菜魚花膠配薯粉、蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌、燒西冷（星期一至四供應）、燒美國肉眼牛扒（星期五至日、假期供應）、燕窩木瓜雪耳南北杏燉豬𦟌、北京片皮鴨、陳皮蒸鮑魚、清蒸龍蝦、叉燒、豉油雞
泰式燒烤：豬頸肉、魷魚筒、泰式和牛、泰式燒花膠扒
甜品：榛子朱古力慕絲蛋糕、鹹蛋芝士蛋糕、法式雲呢拿焦糖燉蛋、楊枝甘露、港式雞蛋仔、燕窩葡撻、Häagen-Dazs 雪糕（食物款式輪流供應）
*免費進入兒童遊樂天地
【KKday 快閃限量搶–買一送一】鮑魚燕肚自助晚餐（18:30 – 22:00）
KKday 優惠: 星期一至五 HK$934/2 位，平均HK$467/位（原價 HK$1,712/2位）
星期六日及公眾假期HK$982/2 位，平均HK$491/位（原價HK$1,800/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶–買二送一】鮑魚燕肚自助晚餐（18:30 – 22:00）
KKday 優惠: 星期一至五 HK$1,791/3 位，平均HK$597/位（原價 HK$2,567/3位）
星期六日及公眾假期HK$1,881/3 位，平均HK$627/位（原價HK$2,699/3位）
（已包括原價加一服務費）
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【KKday 快閃限量搶｜買一送一】香港海洋公園萬豪酒店Pier Lounge & Pier Bar 自助餐
同場加映Pier Lounge & Pier Bar 自助餐，體驗泰國風情燒烤美食，感受泰國美食當中的熱情和活力！
泰國風情燒烤自助晚餐精選推介：
頭盤及冰鎮海鮮：泰式燒牛肉沙律、泰式大蝦粉絲沙律、鱈場蟹腳、翡翠螺
熱葷：泰式燒雞、泰式黃咖喱炒蟹、香辣魔鬼魚、泰式紅咖喱燒鴨、泰式辣椒膏炒鮮魷及秋葵、蟹肉干燒伊麵、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿、船麵
漁市場：蕉葉盲曹、魷魚、一夜干、鮑魚、波士頓龍蝦
烤肉：泰式燒乳豬、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿
甜品：泰式奶茶慕絲蛋糕、香茅焦糖燉蛋、泰式大菜糕、班籣葉忌廉餅、意大利咖啡芝士餅、芒果慕絲蛋糕、椰汁黑糯米、港式雞蛋仔
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】泰國風情燒烤自助晚餐（18:30 – 22:00）
KKday 優惠: 星期五至六 HK$802/2 位，平均HK$401/位（原價 HK$1,470/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –買二送一】泰國風情燒烤自助晚餐（18:30 – 22:00）
KKday 優惠: 星期五至六 HK$1,536/3 位，平均HK$512/位（原價 HK$2,205/3位）
（已包括原價加一服務費）
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「威威與好友」下午茶包括：
法式糕點及甜點：「威威」黑芝麻紅豆慕絲蛋糕、「包包」特濃雙層黑白朱古力蛋糕、「小紅熊」開心果馬卡龍、精選牛油鬆餅配英式奶油忌廉、玫瑰士多啤醬、茉莉柚子果醬
鹹點：刁草煙三文魚辣根忌廉配迷你麵包、煎鹹牛肉配脆薯餅及黑松露醬、巴馬火腿配忌廉芝士三文治卷、龍蝦野菌配脆香酥盒配 即磨咖啡或精選茗茶
【KKday 快閃限量搶 –7 折】「威威與好友」下午茶（15:00 – 17:00）
KKday 優惠: 星期五至六 HK$486/2 位，平均HK$243/位（原價 HK$669/2位）
（已包括原價加一服務費）
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優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2024年7月18日12:00至7月24日23:59
用餐日期：2024年 7月19日至8月31日
地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier Bar