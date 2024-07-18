海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買一送一 $424起歎磯煮鮑魚/清蒸龍蝦/雪場蟹腳

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買一送一 $424起歎磯煮鮑魚/清蒸龍蝦/雪場雪場蟹腳

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買一送一，低至每位HK$424起。鮑魚燕肚自助晚餐，包括磯煮鮑魚、雪場蟹腳、酸菜魚花膠！最適合與家人、朋友一同品味美食，共度愉快時光！7月18日中午12時正開售，立即睇內文了解詳請！

自助午餐精選美食推介： 頭盤、沙律：鴨肝醬配魚子及燕窩、黑松露薯仔沙律、泰式粉絲蝦沙律 冰鎮海鮮、刺身：雪場蟹腳（星期六、日及公眾假期供應）、麵包蟹、加拿大青口、赤蝦、希靈魚 熱葷：36小時慢煮牛筋排、金菠蘿咕嚕雞球、酸菜魚、柚子蜜肉排、燒西冷、蜜糖燒火腿（星期一至四供應）、燒羊腿（星期五至日、假期供應）、精選粥品、燕窩灌湯餃、蝦餃、燒賣、叉燒、燒鴨 甜品：榛子朱古力慕絲蛋糕、彩虹蛋糕配芝士、法式雲呢拿焦糖燉蛋、楊枝甘露、港式雞蛋仔、豆腐花、葡撻、Häagen-Dazs 雪糕（食物款式輪流供應） *免費進入兒童遊樂天地 【KKday 快閃限量搶–買一送一】自助午餐（12:00 – 14:30） KKday 優惠: HK$598/2 位，平均HK$299/位（原價 HK$1,096/2位） （已包括原價加一服務費） 【KKday 快閃限量搶–買二送一】自助午餐（12:00 – 14:30） KKday 優惠: HK$1,146/3 位，平均HK$382/位（原價 HK$1,643/3位） （已包括原價加一服務費） 立即預訂：請按此 鮑魚燕肚自助晚餐精選美食推介： 頭盆、沙律：日式磯煮鮑魚、鴨肝醬配魚子及燕窩、蒜茸麻醬花膠手撕雞 冰鎮海鮮、刺身：雪場蟹腳、麵包蟹、加拿大青口、深海池魚、赤蝦、希靈魚、北海道帶子 熱葷：36小時慢煮牛筋排、泰式香葉肉碎炒飯、普羅眼斯焗田雞腿、意大利式炸海鮮、豉汁炒大蜆、沙薑浸鹹雞、酸菜魚花膠配薯粉、蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌、燒西冷（星期一至四供應）、燒美國肉眼牛扒（星期五至日、假期供應）、燕窩木瓜雪耳南北杏燉豬𦟌、北京片皮鴨、陳皮蒸鮑魚、清蒸龍蝦、叉燒、豉油雞 泰式燒烤：豬頸肉、魷魚筒、泰式和牛、泰式燒花膠扒 甜品：榛子朱古力慕絲蛋糕、鹹蛋芝士蛋糕、法式雲呢拿焦糖燉蛋、楊枝甘露、港式雞蛋仔、燕窩葡撻、Häagen-Dazs 雪糕（食物款式輪流供應） *免費進入兒童遊樂天地 【KKday 快閃限量搶–買一送一】鮑魚燕肚自助晚餐（18:30 – 22:00） KKday 優惠: 星期一至五 HK$934/2 位，平均HK$467/位（原價 HK$1,712/2位） 星期六日及公眾假期HK$982/2 位，平均HK$491/位（原價HK$1,800/2位） （已包括原價加一服務費） 【KKday 快閃限量搶–買二送一】鮑魚燕肚自助晚餐（18:30 – 22:00） KKday 優惠: 星期一至五 HK$1,791/3 位，平均HK$597/位（原價 HK$2,567/3位） 星期六日及公眾假期HK$1,881/3 位，平均HK$627/位（原價HK$2,699/3位） （已包括原價加一服務費） 立即預訂：請按此