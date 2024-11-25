海洋公園辦大熊貓BB百日派對 直播龍鳳胎可愛萌樣 推出大熊貓精品

一對港產大熊貓的出生令全城關注及振奮。11月23日正是一對港產大熊貓的百日派對及大熊貓爸爸樂樂的「復出」之日，海洋公園向入園人士派發薑醋及紅雞蛋，吸引不少人入園祝賀。公園更首次舉行「家姐細佬實時直播」，透過威威劇場的LED大屏幕讓粉絲們一睹這對雙胞胎的實時動態。

大熊貓雙胞胎重達5.5公斤 模樣活潑精靈 海洋公園於11月23日舉辦大熊貓雙胞胎百日慶典派對，慶祝一對大熊貓BB出生100日，當日按中國傳統向入場人士派發薑醋及紅雞蛋。有大熊貓粉絲帶同熊貓公仔入園慶祝。當日海洋公園舉辦2場「家姐細佬實時直播」活動，實時直播一對熊貓BB動態。直播中可見，一對龍鳳胎十分精靈活潑，家姐的體重由出生時122克上升至現在5.3公斤，而細佬也由出生時112克增磅至現在5.5公斤，並且已經長出部分上下排犬齒。「細佬」於直播期間動作多多，令現場人士大讚可愛。

爸爸樂樂復出 另外，大熊貓爸爸樂樂亦在當日「復出」，於「大熊貓之旅」與粉絲見面。現場所見，樂樂狀態良好，不時走向粉絲大曬萌樣。

海洋公園推出一系列大熊貓精品，當中受到矚目必定是手工製作的仿真大熊貓寶寶公仔套裝，粉絲們可以用套裝附送的奶樽及梳子等模擬照顧大熊貓BB。