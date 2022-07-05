海洋公園｜富麗敦海洋公園酒店7月18試業！ 無敵大海景+頂層室內泳池套房+6個主題客房 最平一晚$2,900起

又有新酒店開幕！富麗敦海洋公園酒店將於7月18日正式開始試業，並將根據疫情的最新發展調整運作，預計酒店會於本年下旬正式開幕。酒店鄰近大樹灣入口附近，鄰近水上樂園。酒店全部客房都可以望到大海景，更設有6個親子主題客房，適合一家大小入住。
海洋公園水上樂園酒店｜12種房型+6款親子主題客房 全部望到海景
富麗敦海洋公園酒店鄰近大樹灣入口，每間客房和套房均可眺望南中國海的無敵大海景。酒店提供425間客房和套房，共有12種房型，包括海景客房、露台全海景客房等。其中最吸引的一定是頂層泳池套房，是酒店最奢華和獨一無二的總統套房設計，格局開揚，特設私人無邊際泳池及外陽台，大家可以俯瞰270度遼闊景色，仿佛與海洋連成一線。套房建於酒店西翼16樓，戶外和戶内設有時尚寬敞的起居室及用餐區，頂層泳池套房可與豪華海景客房相連，提高空間的靈活性。
即睇房型！
一家大小來入住的話，可以選擇親子主題客房！一共有6個不同主題，如海洋公園最標誌的熊貓主題、人魚公主、海盜及深海侏羅紀主題等。房間包一張特大雙人床及一張兒童床，更有兒童專用客房用品及兒童故事書供小朋友借閱。
酒店設有5間餐廳，包括中西式美食及星馬菜等。而位於3樓的臨海意大利餐廳 Giardino 更設室外雅座，餐廳將於今年稍後開幕。酒店配套方面，設有無邊際泳池、兒童嬉水池、室內兒童玩樂區、健身中心和水療中心等。
海洋公園水上樂園酒店｜推2款套票 包住宿+水上樂園門票
「至臻度假體驗」每房每晚價錢由港幣2,950元起。入住酒店更可額外獲贈價值港幣300元的酒店餐飲消費額於酒店餐廳使用。禮遇包括免費每日雙人早餐、於星耀廊享用迎賓飲品（兩位用）、每次入住可享水上樂園雙人單日入場門票、尊享價值港幣300元餐飲消費額於酒店餐廳使用。
另有「富麗敦兒童度假遊」，主題客房最多可容納兩位成人及一位小童，每房每晚價錢由港幣4,388元起。禮遇包括：尊享親子主題客房住宿一晚（設一張大床及一張小童床）、免費每日早餐（兩位成人及一位小童）、於星耀廊享用下午茶（兩位成人及一位小童）、每次入住可享水上樂園單日入場門票三張（兩張成人及一張小童門票）、享用室內兒童玩樂區「探險家」（每次入住只限兩節時段，並需提前預約）、尊享兒童客房用品、免費兒童睡衣一套（適用於 0 至 11 歲的小客人）和酒店吉祥物熊貓「富富」玩偶一隻，以及優先預約酒店内所有兒童玩樂設施和活動。