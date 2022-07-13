海洋公園｜富麗敦海洋公園酒店7月18試業！ 率先睇全海景客房+無邊際泳池+頂層私人泳池套房

又有新酒店開幕！富麗敦海洋公園酒店將於7月18日正式開始試業，並將根據疫情的最新發展調整運作，預計酒店會於本年下旬正式開幕。酒店鄰近大樹灣入口附近，鄰近水上樂園。酒店全部客房都可以望到大海景，更設有6個親子主題客房，適合一家大小入住。

海洋公園水上樂園酒店｜ 12 種房型 +6 款親子主題客房 全部望到海景 富麗敦海洋公園酒店鄰近大樹灣入口，每間客房和套房均可眺望南中國海的無敵大海景。酒店提供425間客房和套房，共有12種房型，包括海景客房、露台全海景客房等。 以露台全海景客房為例，房間坐擁270度迷人海景，內設特大雙人床，更有私人露台，令房間整體感覺變得更開揚。另設有一個配備雪櫃及多功能微波爐的隱藏式廚房，浴室亦配備雙人洗手盆、橢圓形浴缸和淋浴等設施。其中浴缸窗戶採用智能功能，只需要按下按鈕，窗戶會馬上變白色，私隱度滿分。

另外更有富麗敦泳池套房，是酒店最豪華的套房之一！位於西翼15樓，一進入房間就可以感受到它的豪華感。套房配備超級寬敞的起居室及用餐區，用來聯誼娛樂，甚至進行小型宴會都非常適合。另外擁有私人花園及露台，大家可以先在小型廚房準備食物，再到露台用餐區享受美食。當然少不了私人無邊際泳池，留在房間內已經可以盡覽南區海岸線和美景。房間內更有望遠鏡，讓大家可以看遠眺海景。 即睇房間實境圖！

一家大小來入住的話，可以選擇親子主題客房！一共有6個不同主題，如海洋公園最標誌的熊貓主題、人魚公主、海盜及深海侏羅紀主題等。房間包一張特大雙人床及一張兒童床，更有兒童專用客房用品及兒童故事書供小朋友借閱。

酒店設有5間餐廳，包括中西式美食及星馬菜等，其中一間為主打新加坡菜的沙嗲軒。而位於3樓的臨海意大利餐廳 Giardino 更設室外雅座，餐廳將於今年稍後開幕。

海洋公園水上樂園酒店｜必打卡無邊際泳池 +6,400 呎室內兒童玩樂區 酒店主打海景，當然少不了泳池！位於3樓的室外無邊際泳池，總長60米，與南中國海形成一線。天氣好的時候更可以影到「天空之鏡」，絕對是IG打卡的好地方！泳池旁邊亦設有池畔小亭及座椅，更可以躺在戶外床上休息。池畔餐單亦提供各種清涼飲料和精美小食，讓大家可以盡情曬日光浴，與陽光玩遊戲。泳池的另一邊更有兒童嬉水池，專為2歲或以上兒童而設，有齊一系列水上玩樂設施中盡情嬉戲，包括水上隧道、水上射擊遊戲、水上地堡、攀岩遊戲、滑梯等，將於未來正式啟用。

小朋友更可以到酒店內的「探險家 The Explorers」大玩特玩。佔地6,400呎的室內兒童玩樂區，內設7個不同主題的軟墊遊樂區，全部都以香港自然奇觀為主題，包括米埔濕地、張保仔洞、大埔滘自然護理區。小朋友將化身成探險家到不同地方探險，在遊玩時更可以學習到歷史及保育知識，一舉兩得！

另有健身中心，有齊自由重量器械、跑步機、力量訓練、普拉提器材，運動的同時可飽覽南中國海的壯麗景色。位於西翼5樓的富麗敦水療中心即將啓用，環境優雅並設有4間豪華護理室，包括2間單人房和2間雙人房。更衣室內更設有括熱水浴池、活力池、桑拿浴室和蒸汽浴室，大家可在享受水療護理前，預先享用各種熱療設施放鬆身心。