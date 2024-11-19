海洋公園11月辦保育日 導賞團/攤位遊戲/工作坊 了解保育野生大熊貓及其棲息地

一對港產大熊貓BB掀起全城大熊貓熱潮，令不少人開始對大熊貓產生興趣。海洋公園保育基金將於11月23至24日舉辦保育日，以「守護野生大熊貓及其棲息地 」為題舉辦。

一對港產大熊貓BB掀起全城大熊貓熱潮，令不少人開始對大熊貓產生興趣。海洋公園保育基金將於11月23至24日舉辦保育日，以「守護野生大熊貓及其棲息地 」為題舉辦。

國寶大熊貓屬於瀕臨絕種動物之一，野生大熊貓的棲息地因人類活動而持續退化及被分割，令野生大熊貓難以於野外尋找食物。海洋公園保育基金資助一項研究，制定長期有效的方案以保育大熊貓棲息地。

公眾的保育及環保意識對野生大熊貓同樣重要。海洋公園將於11月23及24日舉辦「第29屆海洋公園保育日」，期望透過以大熊貓為主題的互動攤位遊戲及工作坊，焦點活動包括保育日限定的導賞團及主題講座，讓大人細路了解更多保育野生動物的知識。

保育基金大使梁詠琪Gigi在活動啟動禮表示，一家人很喜歡大熊貓，囡囡Sofia甚至稱大熊貓為「Fur Ball」（毛球），希望盡快能見到新來港的一對大熊貓及大熊貓BB，更笑言想跟隨盈盈生返一對龍鳳胎。 被問到環保心得，Gigi表示自己減少使用一次性用品及盡量開風扇。