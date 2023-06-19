海洋公園X emoji®️夏水禮2023 街頭水戰/兒童玩水專區 夏日優惠門票$388起

海洋公園夏水禮即將熱爆回歸，並獲AEON 信用卡冠名贊助，以及夥拍emoji®️ - The Iconic Brand加入全新驚喜元素，邀請所有訪客在7月8日至8月27日，跳入水花四濺的「海洋公園X AEON 信用卡：emoji®️夏水禮2023」，享受從頭到腳涼浸浸的暢快感覺，兼且投入emoji®️ 世界，盡情用表情符號表達你的內心情感！與此同時，公園推出夏水禮優惠門票，而「無限FUN入場證」更推出最抵優惠，讓你今個夏日涼住玩。
投入全城最大街頭水戰
海洋公園怡慶坊將變身成emoji®️塗鴉之城，為大家帶來今年夏水禮的主打體驗。外牆色彩繽紛的emoji®️保證令人未玩已經樂而忘返；與好友組隊勇闖入內，便可於這個全港最大的水槍專區進行街頭水戰大激鬥，任由渾身濕透，在歡笑聲中挑戰重重關卡，一較高下。
對泡泡情有獨鍾的朋友，萬勿錯過參加夏水禮的夢幻泡泡派對，現場更有DJ表演，在強勁音樂、動感燈光和泡泡包圍下盡情舞動。
超過3米高巨型充氣emoji®️打卡
一系列emoji®️搶眼打卡位更會遍布海濱樂園廣場，大家可於超過3米高的emoji®️巨型充氣波波前擺各種甫士，不停打卡與朋友分享。
Chill 爽超好玩兒童玩水專區
夏水禮亦將設有兒童玩水專區，讓他們在戶外盡情「放電」，玩轉噴水拱門和噴泉陣等各個玩樂設施。家長們請準備讓小朋友以透心涼好玩活動，以及最燦爛笑容，迎接熱辣辣暑假！
「無限FUN入場證」無限玩
活動期間，公園更會全星期每天開放，讓大家盡情玩轉今個夏天。除了既消暑又好玩的夏水禮，海洋公園的可愛動物大使、一系列寓教於樂的表演、刺激的機動遊戲，以及震撼視覺的夜間多媒體光影匯演，同樣期待與你一起共度愉快夏日。
即日起訪客可選購夏日優惠門票，讓一家大細盡興濕身玩水，或以「新抵價」購買「無限FUN入場證」，在2023年9月30日前無限次入園暢玩。
海洋公園X AEON 信用卡：emoji®️夏水禮2023票價
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門票類別
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單日入場票價
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以門票升級至
「無限FUN入場證」
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夏日優惠門票*
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成人 港幣$388
小童 港幣$233
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成人 港幣$338
海洋公園「無限FUN入場證」售價
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門票類別
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最新優惠價
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無限FUN入場證**
（由購買日起至2023年9月30日有效）
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成人 港幣$558
學生 港幣$474
小童 港幣$390