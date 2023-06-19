海洋公園X emoji®️夏水禮2023 街頭水戰/兒童玩水專區 夏日優惠門票$388起

海洋公園夏水禮即將熱爆回歸，並獲AEON 信用卡冠名贊助，以及夥拍emoji®️ - The Iconic Brand加入全新驚喜元素，邀請所有訪客在7月8日至8月27日，跳入水花四濺的「海洋公園X AEON 信用卡：emoji®️夏水禮2023」，享受從頭到腳涼浸浸的暢快感覺，兼且投入emoji®️ 世界，盡情用表情符號表達你的內心情感！與此同時，公園推出夏水禮優惠門票，而「無限FUN入場證」更推出最抵優惠，讓你今個夏日涼住玩。

投入全城最大街頭水戰

海洋公園怡慶坊將變身成emoji®️塗鴉之城，為大家帶來今年夏水禮的主打體驗。外牆色彩繽紛的emoji®️保證令人未玩已經樂而忘返；與好友組隊勇闖入內，便可於這個全港最大的水槍專區進行街頭水戰大激鬥，任由渾身濕透，在歡笑聲中挑戰重重關卡，一較高下。

對泡泡情有獨鍾的朋友，萬勿錯過參加夏水禮的夢幻泡泡派對，現場更有DJ表演，在強勁音樂、動感燈光和泡泡包圍下盡情舞動。

超過 3 米高巨型充氣 emoji®️ 打卡

一系列emoji®️搶眼打卡位更會遍布海濱樂園廣場，大家可於超過3米高的emoji®️巨型充氣波波前擺各種甫士，不停打卡與朋友分享。