海港城再與OSAMU GOODS合作 推出輕盈折疊雨傘 僅重140克【內附換領方法】

海港城每年都與不同著名設計師或藝術家合作，推出限量版雨傘，成為商場活動其中一個標誌。與過去的直遮不同，今年海港城聯乘日本人氣品牌OSAMU GOODS，推出輕盈又可愛的折疊雨傘。
兩款超輕折疊雨傘
海港城與日本插畫大師原田治創立的OSAMU GOODS繼今年7月及8月合辦首個海外作品展覽「原田治のOSAMU GOODS展」後，再度合作，聯乘推出年度雨傘。
OSAMU GOODS自1976年成立以來，以可愛卡通角色及商品而聞名。原田治在成長時期受美式文化影響，創作角色時都融合了美式的色彩漫畫風格及日系的簡約線條，最具代表性的兩個角色莫過於小男孩JACK和小女孩JILL。
打破品牌傳統繽紛風格
品牌多年來都推出過不同類型的雨傘，今次的聯乘合作邀請了日本著名平面設計師服部一成設計雨傘，他打破OSAMU GOODS的雨傘傳統設計風格，大膽地把JACK和JILL的樣子撐大至整個傘面，打開雨傘的一刻就如一個小朋友跳出來與大家見面。服部先生更一改以往的色彩繽紛設計風格，採用柔和米色為基調，配以灰、黑色粗線條，不只是女生，男生都可以型格地可愛。
僅重140克
手把上更加入小巧思，刻上他們頭像作為點綴。折疊雨傘採用超輕及潑水物料，僅重140克，小巧至可放入女士手袋，方便隨身攜帶。
限量版雨傘換領詳情
日期：2023年9月25日至11月5日
時間：中午12時30分至晚上9時
地點：海洋中心4樓(近OC415-9號舖無印良品)
換領方法：
1)於海港城任何商戶(最多兩間)以電子貨幣消費滿$1,500或以上，及捐款$100予「香港公益金」，即可換領雨傘一把
2)於海港城任何商戶(最多兩間)以電子貨幣消費滿$20,000，即可免費換領雨傘一把
3)捐款$180，即可換領雨傘一把