海港城再與OSAMU GOODS合作 推出輕盈折疊雨傘 僅重140克【內附換領方法】

海港城每年都與不同著名設計師或藝術家合作，推出限量版雨傘，成為商場活動其中一個標誌。與過去的直遮不同，今年海港城聯乘日本人氣品牌OSAMU GOODS，推出輕盈又可愛的折疊雨傘。

OSAMU GOODS自1976年成立以來，以可愛卡通角色及商品而聞名。原田治在成長時期受美式文化影響，創作角色時都融合了美式的色彩漫畫風格及日系的簡約線條，最具代表性的兩個角色莫過於小男孩JACK和小女孩JILL。

打破品牌傳統繽紛風格

品牌多年來都推出過不同類型的雨傘，今次的聯乘合作邀請了日本著名平面設計師服部一成設計雨傘，他打破OSAMU GOODS的雨傘傳統設計風格，大膽地把JACK和JILL的樣子撐大至整個傘面，打開雨傘的一刻就如一個小朋友跳出來與大家見面。服部先生更一改以往的色彩繽紛設計風格，採用柔和米色為基調，配以灰、黑色粗線條，不只是女生，男生都可以型格地可愛。