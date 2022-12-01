海港城加推聖誕消費餐飲6重賞

今年海港城的大型戶外聖誕燈飾「旋轉獨角獸樂園」，以及《芝麻街》聖誕場景和藝術展覽已經登場。為讓市民能盡情購買聖誕禮品及品嘗聖誕美食，商場於今個月特別推出聖誕消費餐飲6重賞，顧客可賺取高達$63,500現金優惠券及海港城禮品卡！

由即日起至明年1月21日，同日消費每 $2,000即獲總值$350購物美食優惠券；每 $5,000可額外獲贈$500購物優惠券，逢星期日更可獲雙倍購物優惠券獎賞。超過360間指定參與商戶使用。

由即日至明年1月2日，只需消費滿$2,000及捐款$50；或消費滿$10,000及捐款$30，即可換領限量版MERRY STREETMAS毛公仔環保袋。收益將撥捐「香港血癌基金」，數量有限，先到先得，換完即止。

慈善獨角獸主題美饌

為配合商場「旋轉獨角獸樂園」，多家餐廳特別推出一系列獨角獸主題節慶餐單，且部分收益撥捐「香港血癌基金」！即日至明年1月2日，顧客在這些餐廳享用「獨角獸主題美饌」時，可獲贈「獨角獸卡」，每張卡更有AR擴增實境設計，可透過手機看到獨角獸出現於現實環境中。

日日送驚喜聖誕禮物

由即日至本月25日，海港城連同超過60個零售及餐飲商戶加碼推出50,000份即買即送聖誕禮品(每份價值$300)！消費滿$4,000即可額外獲贈聖誕禮物，包括香水護膚化妝品、頭髮身體護理用品、休閒服飾、生活精品、節慶美食及商戶現金券供大家選擇。