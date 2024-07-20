海港城名牌服飾及內衣開倉 $99入手Triumph內衣/瑜珈褲/運動衫！Juice、Laurel低至四折

海港城名牌服飾及內衣開倉！品牌包括Juice、Laurel、Marc Jacobs及Karl Lagerfeld等。購買指定數量，全單再享額外8折，想知詳請即睇內文！
名牌服飾及內衣開倉
尖沙咀海港城Bazaar將於即日起至7月22日舉行開倉特賣，匯聚多款名牌，包括Juice、Laurel、Marc Jacobs及Karl Lagerfeld等。是次開倉精選貨品低至4折，另有Juice開倉優惠，凡購買2件貨品即享額外九折優惠，3件貨品即享額外八折！
開倉期間，凡購買2件貨品可享全單額外9折優惠，而購買3件貨品則可享全單額外8折優惠！
此外，開倉現場更有TITIKA運動服飾特賣，健身女士千萬不能錯過！多款運動內衣、瑜珈褲、運動服飾、泳衣等供選購，低至＄99，指定款式一件八五折、二件八折、三件七折！更有Triumph及sloggi精選女裝內衣褲低至$99起，皇牌彈力棉內褲低至＄228盒(一盒四條) 2盒九折，家居服、保暖內衣1件/套半價，2件/套額外九折，全單買滿$600即減$100。
即睇現場貨品一覽：
日期：2024年7月17至22日
時間：11:00am - 9:00pm
地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)