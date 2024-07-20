海港城名牌服飾及內衣開倉 $99入手Triumph內衣/瑜珈褲/運動衫！Juice、Laurel低至四折

海港城名牌服飾及內衣開倉！品牌包括Juice 、 Laurel、Marc Jacobs及Karl Lagerfeld等。購買指定數量，全單再享額外8折，想知詳請即睇內文！

名牌服飾及內衣開倉

尖沙咀海港城Bazaar將於即日起至7月22日舉行開倉特賣，匯聚多款名牌，包括Juice、Laurel、Marc Jacobs及Karl Lagerfeld等。是次開倉精選貨品低至4折，另有Juice開倉優惠，凡購買2件貨品即享額外九折優惠，3件貨品即享額外八折！

開倉期間，凡購買2件貨品可享全單額外9折優惠，而購買3件貨品則可享全單額外8折優惠！