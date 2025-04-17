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2025-04-17 11:00:00

海港城復活節免費泊車優惠 推出快閃雙倍消費獎賞/復活節親子節目

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海港城復活節免費泊車優惠 推出快閃雙倍消費獎賞/復活節親子節目

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復活節長假將至，尖沙咀海港城即日起推出限時「全城免費泊車」與「雙倍消費獎賞」，同時與國際級表演團隊與本地藝術單位攜手，打造親子同樂的互動節目，鼓勵市民於長假期留港消費，即睇詳請。

全城免費泊車

41821日期間，車主無需消費即可於海港城享3小時免費泊車，若於商場內消費滿$100，更可額外多一小時泊車優惠(最多3小時)，每日最多可享高達6小時免費泊車！

雙倍消費獎賞

417日至22日期間，海港城推出「Style Up Rewards」雙倍獎賞活動，高達$6000服飾優惠券等住各位！單筆消費滿$2000可換取2$200電子購物券(最多換10)，若消費當中包含$500或以上餐飲消費，即可獲四倍獎賞(最多換取20)，是此優惠涵蓋逾40間時裝服飾國際品牌，包括COSCrocsMarimekkoMCMVivienne WestwoodPANDORASwarovski等。

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澳洲雜技團來港演出

一連四日復活節假期，海港城會首次聯同西九家FUN藝術節。澳洲頂尖雜技團Circa，將於418日舉行《動物嘉年華》親子體驗課。本地專業舞團「STEP OUT Studios」、馬戲團「馬戲盒子」及無伴奏合唱團「專注人聲」，則分別於41921日，免費為大家帶來《藝趣同樂》互動表演，觀眾不僅能近距離欣賞表演外，更有機會於互動環節學習技巧與秘笈。成功免費網上報名《藝趣同樂》互動表演，並成為當日場次首100名入場觀衆，完場後可換領總值$100電子餐飲現金券！

《藝趣同樂》報名及詳情：請按此

 

英雄漫畫藝術展

同期舉行的「Spectrum of Heroes」展覽，即日起至421日展出國際知名的北美漫畫藝術家、前MarvelDC英雄漫畫主筆Pat Lee的超級英雄作品。其融合美式粗獷與日系細膩的畫風，曾為MarvelDC漫畫經典注入新生命，展區將呈現多幅原稿與不同復古玩具，粉絲更可現場購入限量周邊，投入筆墨與色彩構築的奇幻宇宙。 

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