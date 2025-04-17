海港城復活節免費泊車優惠 推出快閃雙倍消費獎賞/復活節親子節目

復活節長假將至，尖沙咀海港城即日起推出限時「全城免費泊車」與「雙倍消費獎賞」，同時與國際級表演團隊與本地藝術單位攜手，打造親子同樂的互動節目，鼓勵市民於長假期留港消費，即睇詳請。
全城免費泊車
4月18至21日期間，車主無需消費即可於海港城享3小時免費泊車，若於商場內消費滿$100，更可額外多一小時泊車優惠(最多3小時)，每日最多可享高達6小時免費泊車！
雙倍消費獎賞
4月17日至22日期間，海港城推出「Style Up Rewards」雙倍獎賞活動，高達$6000服飾優惠券等住各位！單筆消費滿$2000可換取2張$200電子購物券(最多換10張)，若消費當中包含$500或以上餐飲消費，即可獲四倍獎賞(最多換取20張)，是此優惠涵蓋逾40間時裝服飾國際品牌，包括COS、Crocs、Marimekko、MCM、Vivienne Westwood、PANDORA及Swarovski等。
澳洲雜技團來港演出
一連四日復活節假期，海港城會首次聯同西九家FUN藝術節。澳洲頂尖雜技團Circa，將於4月18日舉行《動物嘉年華》親子體驗課。本地專業舞團「STEP OUT Studios」、馬戲團「馬戲盒子」及無伴奏合唱團「專注人聲」，則分別於4月19至21日，免費為大家帶來《藝趣同樂》互動表演，觀眾不僅能近距離欣賞表演外，更有機會於互動環節學習技巧與秘笈。成功免費網上報名《藝趣同樂》互動表演，並成為當日場次首100名入場觀衆，完場後可換領總值$100電子餐飲現金券！
《藝趣同樂》報名及詳情：請按此
英雄漫畫藝術展
同期舉行的「Spectrum of Heroes」展覽，即日起至4月21日展出國際知名的北美漫畫藝術家、前Marvel及DC英雄漫畫主筆Pat Lee的超級英雄作品。其融合美式粗獷與日系細膩的畫風，曾為Marvel和DC漫畫經典注入新生命，展區將呈現多幅原稿與不同復古玩具，粉絲更可現場購入限量周邊，投入筆墨與色彩構築的奇幻宇宙。