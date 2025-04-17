海港城復活節免費泊車優惠 推出快閃雙倍消費獎賞/復活節親子節目

復活節長假將至，尖沙咀海港城即日起推出限時「全城免費泊車」與「雙倍消費獎賞」，同時與國際級表演團隊與本地藝術單位攜手，打造親子同樂的互動節目，鼓勵市民於長假期留港消費，即睇詳請。

全城免費泊車

4月18至21日期間，車主無需消費即可於海港城享3小時免費泊車，若於商場內消費滿$100，更可額外多一小時泊車優惠(最多3小時)，每日最多可享高達6小時免費泊車！

雙倍消費獎賞

4月17日至22日期間，海港城推出「Style Up Rewards」雙倍獎賞活動，高達$6000服飾優惠券等住各位！單筆消費滿$2000可換取2張$200電子購物券(最多換10張)，若消費當中包含$500或以上餐飲消費，即可獲四倍獎賞(最多換取20張)，是此優惠涵蓋逾40間時裝服飾國際品牌，包括COS、Crocs、Marimekko、MCM、Vivienne Westwood、PANDORA及Swarovski等。