海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡

復活節長假期將至，海港城將於3月下旬至4月推出連串精彩活動及推廣優惠，更在復活節四天假期（3月29日至4月1日）特別推出「全城免費泊車日」，讓各位車主可以享受免費泊車優惠，毋須消費，入場即送5小時免費泊車，每日可享高達10小時免泊優惠。同時舉行「味」食先影活動，只要上載海港城內的美食照片到指定網站，即有機會贏取$8,000海港城禮品卡，適用在場內多達500間接受銀聯的商戶，包括食肆餐廳、時尚服飾、珠寶鐘錶、美妝護膚、童裝玩具、休閒運動等品牌。
海港城推出「全城免費泊車日」 一連4日免費任泊
香港有不少免費乘車日的優惠予公眾，在3月29日至4月1日，海港城為各位車主帶來免費任泊優惠，鼓勵大家留港消費。入場立即送你5小時免費泊車，駕駛人士在場內單一消費每滿$100更會額外多送1小時免泊（最多5小時），全日最高可享10小時免費泊車優惠。
「味」食先影 「高汁」照贏$8,000禮品卡
海港城開設近百間多國特色餐廳食肆，涵蓋不同菜式及價位的餐廳，包括最新開業的高級西式木炭燒烤的概念餐廳「Charcoal Bar」及台灣過江龍茶飲店「可不可熟成茶行」。海港城即日起推出「味」食先影活動，拍出「高汁」美食照片參加攝影比賽。大會將挑選10張「最滋味」美食照片，向得獎者送出$8,000海港城禮品卡，在場內所有接受銀聯的商戶內使用。當中4張「最高汁」的美食照片更會由本地藝術家演變成其獨有風格的藝術品，於5月中旬在海港城展出。
「味」食先影 @Harbour City
報名日期：2024年3月15日 – 4月21日
換領高達$2,500現金券
由即日起至4月14日，顧客於同日在海港城商戶以指定電子付款方式消費每滿$2,000即可免費換領$100電子美食現金券 (每次上限5張)。每人於推廣期可換領最多5次獎賞，最高可享換領高達$2,500電子美食現金券，於47間精選餐廳及零售美食商戶當作現金使用。