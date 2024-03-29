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生活
2024-03-29 12:30:00

海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡

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海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡

海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡

復活節長假期將至，海港城將於3月下旬至4月推出連串精彩活動及推廣優惠，更在復活節四天假期（329日至41日）特別推出「全城免費泊車日」，讓各位車主可以享受免費泊車優惠，毋須消費，入場即送5小時免費泊車，每日可享高達10小時免泊優惠。同時舉行「味」食先影活動，只要上載海港城內的美食照片到指定網站，即有機會贏取$8,000海港城禮品卡，適用在場內多達500間接受銀聯的商戶，包括食肆餐廳、時尚服飾、珠寶鐘錶、美妝護膚、童裝玩具、休閒運動等品牌。

海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡

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海港城推出「全城免費泊車日」 一連4日免費任泊

香港有不少免費乘車日的優惠予公眾，在329日至41日，海港城為各位車主帶來免費任泊優惠，鼓勵大家留港消費。入場立即送你5小時免費泊車，駕駛人士在場內單一消費每滿$100更會額外多送1小時免泊（最多5小時），全日最高可享10小時免費泊車優惠。

海港城「全城免費泊車日」 優惠詳情 

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「味」食先影 「高汁」照贏$8,000禮品卡

海港城開設近百間多國特色餐廳食肆，涵蓋不同菜式及價位的餐廳，包括最新開業的高級西式木炭燒烤的概念餐廳「Charcoal Bar」及台灣過江龍茶飲店「可不可熟成茶行」。海港城即日起推出「味」食先影活動，拍出「高汁」美食照片參加攝影比賽。大會將挑選10張「最滋味」美食照片，向得獎者送出$8,000海港城禮品卡，在場內所有接受銀聯的商戶內使用。當中4張「最高汁」的美食照片更會由本地藝術家演變成其獨有風格的藝術品，於5月中旬在海港城展出。

「味」食先影 @Harbour City

報名日期：2024315 421

網上遞交照片 

了解「味」食先影 @Harbour City

海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡 海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡 Charcoal Bar 美國Brandt Beef西冷牛扒 可不可熟成茶行

換領高達$2,500現金券

由即日起至414日，顧客於同日在海港城商戶以指定電子付款方式消費每滿$2,000即可免費換領$100電子美食現金券 (每次上限5)。每人於推廣期可換領最多5次獎賞，最高可享換領高達$2,500電子美食現金券，於47間精選餐廳及零售美食商戶當作現金使用。

獎賞詳情及條款  

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