海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡

復活節長假期將至，海港城將於3月下旬至4月推出連串精彩活動及推廣優惠，更在復活節四天假期（3月29日至4月1日）特別推出「全城免費泊車日」，讓各位車主可以享受免費泊車優惠，毋須消費，入場即送5小時免費泊車，每日可享高達10小時免泊優惠。同時舉行「味」食先影活動，只要上載海港城內的美食照片到指定網站，即有機會贏取$8,000海港城禮品卡，適用在場內多達500間接受銀聯的商戶，包括食肆餐廳、時尚服飾、珠寶鐘錶、美妝護膚、童裝玩具、休閒運動等品牌。

海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡

海港城推出「全城免費泊車日」 一連 4 日免費任泊 香港有不少免費乘車日的優惠予公眾，在3月29日至4月1日，海港城為各位車主帶來免費任泊優惠，鼓勵大家留港消費。入場立即送你5小時免費泊車，駕駛人士在場內單一消費每滿$100更會額外多送1小時免泊（最多5小時），全日最高可享10小時免費泊車優惠。 海港城「全城免費泊車日」 優惠詳情

海港城於復活節優惠 入場即送5小時免泊/分享美食照有機會贏$8,000禮品卡