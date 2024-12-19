海港城聖誕慶祝活動及優惠 平安夜放煙火及飄雪/換跨年倒數煙花入場券

聖誕節及新年將至，海港城特別加推連串活動及推廣優惠，增加節日氣氛。海港城海運大廈露天廣場的「The Big Little Christmas」戶外聖誕布置，將特別於12月24日平安夜晚上6時30分至7時30分舉行特別慶祝活動，發放煙火及漫天飄雪，屆時更有聖誕老人跟大家見面；海運大廈露天停車場則會於12月31日開放，讓大家欣賞跨年倒數煙花音樂匯演；於場內消費除了可換領跨年倒數慈善入場券外，更可同時換領美食現金券及聖誕限定禮品。此外，海港城多家餐廳營業至凌晨及有倒數活動，與大家一同迎接新一年！

「 The Big Little Christmas 」平安夜特別慶祝活動 「The Big Little Christmas」戶外聖誕佈置於12月24日舉行特別慶祝活動，於指定時間發放煙火及煙霧泡泡，營造漫天飄雪效果，與大家一起開聖誕派對！顧客只需即場現金捐款HK$50予「香港血癌基金」， 更可於5米高的溫馨小屋前與聖誕老人見面。 日期：2024年12月24日 (星期二) 地點：海港城海運大廈露天廣場 時間：晚上6時30分至7時30分 備註：泡泡飄雪會於活動期間不定時發放；晚上6時30分及7時會加插特別煙火效果 (最終時間或會因現場情況而作出調整)

「The Big Little Christmas」平安夜特別慶祝活動

跨年倒數 2025 @ 海港城 香港旅遊發展局會於2024年12月31日舉行香港跨年倒數活動，海港城亦會開放海運大廈露天停車場予市民及遊客欣賞維港的煙花音樂匯演，預計將有10,000名市民及旅客參與。即日起顧客於海港城消費滿HK2,000及捐款HK$30予「香港血癌基金」，即可換領煙花匯演入場券乙張 (每人最多可換領4 張)；旅客也可於網上預訂平台Klook直接捐款HK$150預訂入場券乙張 (每次最多可預訂4 張)，身處最佳位置迎接2025年。海港城多間餐廳亦於聖誕期間延長營業時間，除夕夜更會營業至凌晨，與大家一同倒數迎接新一年！ 換領煙花匯演入場券詳情

海港城會開放海運大廈露天停車場予市民及遊客欣賞維港的煙花音樂匯演

海港城 The Big Rewarding Christmas 消費獎賞 顧客只需在海港城消費滿HK$2,000 即可換領HK$100電子美食現金券1張；而消費滿HK$5,000 就可換領HK$100電子美食現金券2張；消費滿HK$10,000更可參加抽獎，有機會立刻贏取HK$1,000海港城禮品卡及HK$500商戶獎品。美食現金券適用於海港城超過30間不同菜色的餐廳食肆，更可憑海港城禮品卡選購聖誕禮品。 換領消費獎賞詳情

海港城The Big Rewarding Christmas消費獎賞

A Milky Christmas 限量版 3-WAY 咕臣慈善換領 今個聖誕，海港城聯乘日本人氣不二家牛奶妹與牛奶仔，帶來「A Milky Christmas」甜蜜聖誕活動，同時設計限量版3-WAY 咕臣作慈善換領。咕臣可以化身為牛奶妹或牛奶仔模樣的攬枕，又能輕鬆轉換成舒適的頸枕，外觀可愛之餘還十分實用。只需簡單地拉開咕臣的拉鍊，調整內部的小豆，就有三種不同設計的咕臣，無論在家中或外出旅遊時都能隨時使用。 換領牛奶妹與牛奶仔咕臣慈善詳情

A Milky Christmas 限量版 3-WAY 咕臣慈善換領

A Milky Christmas 限量版 3-WAY 咕臣慈善換領