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生活
2024-05-03 14:30:00

海港城開倉低至$160 DeLonghi及BRAUN家電/CASABLANCA床單及冷氣被

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尖沙咀海港城Bazaar由即日起至56日舉行名牌家品及服飾特賣，多款名牌家品DeLonghiBRAUNKENWOOD等開倉優惠發售。另外，CASABLANCA卡通純棉印花系列低至$160！雞仔嘜保暖系列任選366折，以及名牌時裝服飾低至半價，包括Marc JacobsGCDSDSQUARED2等。

尖沙咀海港城Bazaar由即日起至5月6日舉行名牌家品及服飾特賣。 尖沙咀海港城Bazaar由即日起至5月6日舉行名牌家品及服飾特賣。 尖沙咀海港城Bazaar由即日起至5月6日舉行名牌家品及服飾特賣。

家品點少得Casablanca床品？卡通純棉印花系列低至$160，包括櫻桃小丸子、蠟筆小新、Kakao Friendsminionlulu豬，卡通冷氣被都低至$199Sicili超柔全天絲印花系列更低至$300！另外，snoopy粉絲留意，現場有多款snoopy水樽及廚具優惠價發售，低至$50

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同場更有DeLonghiBRAUNKENWOOD等多款名牌家電開倉，現場更有多款廚具、家品。

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除了家品外，仲有各款名牌服飾，驚喜優惠發售，Marc Jacobs 3折起，手袋系列$999起、咭片包$599、銀包$699起。Versace Jeans Couture 包包系列$1,199起。

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海港城開倉名牌家品及服飾特賣 

日期：即日至56

時間：11:00am - 9:00pm

海港城開倉Outlet地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)

商場入口：於Gucci 2227-8號鋪側

廣東道入口：於Versace(即六福珠寶對面) 乘升降機直達5

海港城開倉Outlet英文地址：5/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon (TST Exit A1)

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