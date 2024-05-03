海港城開倉低至$160 DeLonghi及BRAUN家電/CASABLANCA床單及冷氣被

尖沙咀海港城Bazaar由即日起至5月6日舉行名牌家品及服飾特賣，多款名牌家品DeLonghi、BRAUN、KENWOOD等開倉優惠發售。另外，CASABLANCA卡通純棉印花系列低至$160！雞仔嘜保暖系列任選3件66折，以及名牌時裝服飾低至半價，包括Marc Jacobs、GCDS、DSQUARED2等。

家品點少得Casablanca床品？卡通純棉印花系列低至$160，包括櫻桃小丸子、蠟筆小新、Kakao Friends、minion及lulu豬，卡通冷氣被都低至$199；Sicili超柔全天絲印花系列更低至$300！另外，snoopy粉絲留意，現場有多款snoopy水樽及廚具優惠價發售，低至$50。

同場更有DeLonghi、BRAUN、KENWOOD等多款名牌家電開倉，現場更有多款廚具、家品。

除了家品外，仲有各款名牌服飾，驚喜優惠發售，Marc Jacobs 3折起，手袋系列$999起、咭片包$599、銀包$699起。Versace Jeans Couture 包包系列$1,199起。