海港城｜TAMASHII期間限定店登陸尖沙咀！2.3米突擊高達打卡位+機動戰士高達新商品

TAMASHII期間限定店登陸尖沙咀！2.3米突擊高達打卡位+機動戰士高達新商品 各位高達迷注意！TAMASHII期間限定店正式登陸尖沙咀海港城 LCX。今次期間限定店以大熱高達經典作品《機動戰士高達 SEED》為主題，現場不單會有 2.3 米高突擊高達首次駕臨香港，更會展出近期話題作《機動戰士高達 SEED FREEDOM》的 Figure模型及機體，同場設有期間限定店售賣多款最新TAMASHII NATIONS STORE及會場限定品，喜歡收藏Figure的你一定要去朝聖啦！

2.3 米突擊高達打卡位 《機動戰士高達 SEED》的前期主角機 -- 突擊高達已駛入 LCX 整備基地！ 高約 2.3 米的突擊高達立像以「ROBOT 魂 ver. A.N.I.M.E.」系列中的突擊高達之色彩及造型打造而成，於本 次期間限定店首次亮相！立像屹立於以基地為主題的台座上，配合燈效為整個基地增添臨場感！ 整備基地內還有以《機動戰士高達 SEED》為主題的展覽，展出近期話題作劇場版《機動戰士高達 SEED FREEDOM》的新機體和 Figure，讓各位高達粉絲先睹為快！除此之外，同場更特設期間限定店為大家帶來 高達商品，除了能滿足一眾高達粉絲外，同時更會發售其他人氣動漫商品，絕對能夠滿足動漫迷！

「ROBOT 魂！激鬥戰場」 經典場景重現 對一眾《機動戰士高達 SEED》的粉絲來說，劇中有不少深刻的戰鬥場面至今仍歷歷在目，於「ROBOT 魂 激鬥戰場」便可以欣賞到以精美場景還原劇中的經典畫面，如主角「基拉・大和」初次駕駛突擊高達迎戰敵 軍，又或是基拉與昔日摯友「阿斯蘭・察拉」所操控的神盾高達展開殊死戰鬥等等，帶領粉絲重溫那些令人 難忘的瞬間！另一看點是結合映像與實物的特設展示，生動的介紹畫面配合 Figure，以嶄新方式展現 ROBOT 魂系列的可動性！

TAMASHII NATIONS STORE 會場限定商品 同場加映 TAMASHII NATIONS STORE 商品展示，一舉展示出全系列商品極具份量感！粉絲不單可一次過飽覽系列所有的商品展示，更可於 LCX 正門的限定店即場購入心水商品，務求令各位滿載而歸！同場更設有搶眼的 TAMASHII NATIONS 心形燈箱、超人 ZERO 及《海賊王》索柏的立牌讓粉絲打卡，各位可與喜愛的動漫角色留下難忘的回憶！ 為全方位滿足各位動漫及 Figure 愛好者，TAMASHII POP-UP SPOT 期間限定店將為大家帶來多款會場限定商品，同場更有多款 TAMASHII NATIONS STORE 限定品，玩具迷絕對不容錯過！