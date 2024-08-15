海港城 x LUCAS ZANOTTO 限量版雨傘 立體手把「笑顏」設計+趣怪表情

最近成日落雨，不過落雨天都可以開心過！海港城過去20多年與多位著名藝術家或設計師推出限量版年度雨傘，不時掀起搶購熱潮，今年與意大利藝術家LUCAS ZANOTTO聯手，推出童趣十足的超治癒長傘，充滿其標誌性的大眼睛和笑臉，手握位加入立體圓眼睛及鬼馬嘴巴設計，在雨天中綻放「笑顏」，配以兩款柔和的顏色——藕粉色和米黃色，讓人看見就會心微笑。

意大利藝術家LUCAS ZANOTTO 於即日起至9月1日，在海港城舉行的「JOIN THE LOOP 」夏日玩樂遊，打造多個超萌的打卡藝術裝置及運動主題區，更舉辦其首個香港個人跨媒介作品展。

立體手把設計

今次ZANOTTO再度聯乘海港城合作推出限量版雨傘，由傘面到手柄均盛載滿滿的笑容。ZANOTTO擅長以簡單形狀和柔和色調，以及其標誌性的圓滾滾大眼睛，拼湊出各種趣怪的角色和表情。今次他將一隻圓眼睛及一隻拉長的眼睛，分別放在四個色彩繽紛的腰果形臉龐上，令整個傘面綻放著「笑顏」，趣怪且充滿玩味，不規則卻又不失和諧。