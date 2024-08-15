海港城 x LUCAS ZANOTTO 限量版雨傘 立體手把「笑顏」設計+趣怪表情

最近成日落雨，不過落雨天都可以開心過！海港城過去20多年與多位著名藝術家或設計師推出限量版年度雨傘，不時掀起搶購熱潮，今年與意大利藝術家LUCAS ZANOTTO聯手，推出童趣十足的超治癒長傘，充滿其標誌性的大眼睛和笑臉，手握位加入立體圓眼睛及鬼馬嘴巴設計，在雨天中綻放「笑顏」，配以兩款柔和的顏色——藕粉色和米黃色，讓人看見就會心微笑。
意大利藝術家LUCAS ZANOTTO 於即日起至9月1日，在海港城舉行的「JOIN THE LOOP 」夏日玩樂遊，打造多個超萌的打卡藝術裝置及運動主題區，更舉辦其首個香港個人跨媒介作品展。
立體手把設計
今次ZANOTTO再度聯乘海港城合作推出限量版雨傘，由傘面到手柄均盛載滿滿的笑容。ZANOTTO擅長以簡單形狀和柔和色調，以及其標誌性的圓滾滾大眼睛，拼湊出各種趣怪的角色和表情。今次他將一隻圓眼睛及一隻拉長的眼睛，分別放在四個色彩繽紛的腰果形臉龐上，令整個傘面綻放著「笑顏」，趣怪且充滿玩味，不規則卻又不失和諧。
整把雨傘最亮眼的，絕對是傘柄上兩對立體的圓眼睛，連同作為「嘴巴」的手把，各自成了兩種鬼馬表情：掛起時，貌似在「扁嘴」；撐起時，卻是微笑著。正如ZANOTTO的循環動畫一樣，陰晴交替，悲喜有時，天氣與情緒的起落也是一個循環。他特意在傘柄設計這個小巧思，讓大家將笑容「握」在手中，一起雨中作樂！
海港城 x LUCAS ZANOTTO 限量版雨傘換領詳情
日期：2024年8月26日至10月13日
時間：中午12時30分至晚上9時
地點：海洋中心4樓（近OC403號舖 ÉPURE）
換領方法：
換領「Shop for FREE Coupon」消費獎賞 享高達$800優惠券
即日起至9月1日，不但可以指定消費總額換領限量版雨傘，更可額外換領購物優惠券。顧客於同日在海港城商戶以指定電子付款方式消費每滿$2,000，即可免費換領$100購物電子優惠券1張(每次上限4張)。如消費總額包括$1,000或以上於餐廳之單一電子消費更可獲雙倍獎賞，最多換領$100購物電子優惠券8張。數量有限，換完即止。購物電子優惠券可於指定40多間精選運動用品、眼鏡、兒童、家居及生活用品之商戶使用，包括Adidas、NIKE、New Balance、PUMA、ASICS、GigaSports、福茗堂茶莊、Ralph Lauren Childrenswear、J!NS等。