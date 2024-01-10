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生活
2024-01-10 15:30:00

海港城Hello Kitty 50周年慶典限量好物 12生肖金幣/藝術雕塑/奇華餅家糖果曲奇禮盒

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海港城Hello Kitty 50周年慶典限量好物 12生肖金幣/藝術雕塑/奇華餅家糖果曲奇禮盒

海港城Hello Kitty 50周年慶典限量好物 12生肖金幣/藝術雕塑/奇華餅家糖果曲奇禮盒

踏入50 周年的人氣角色Hello Kitty，最近正式擔任海港城「國際親善大使」，並與海港城聯手，於1月下旬展開「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」周年慶典，帶來多個活動及推出一系列會場限量版好物！海港城率先公布部分限量產品，包括50周年十二生肖紀念金幣及珍藏木盒套裝、首度聯乘William Chan Design Bull & Stein推出的藝術雕塑收藏系列，以及聯乘奇華餅家主題糖果禮盒系列，Hello Kitty粉絲和收藏家們要留意了！

海港城 x Hello Kitty限量版50周年十二生肖紀念金幣

海港城 x Hello Kitty限量版50周年十二生肖紀念金幣

限量版50周年十二生肖紀念金幣及珍藏木盒套

今次慶典特別推出Hello Kitty 限量版50周年十二生肖紀念金幣及珍藏木盒套裝，每枚金幣展現不同生肖面貌，融合Hello Kitty與中國傳統文化元素。套裝全球限量發售500套，以Hello Kitty巨型蝴蝶結形木盒包裝，盒面的紅色蝴蝶結上隱藏著「50」這個數字，盒內也刻製上Hello Kitty 50周年標誌，盛載著以Hello Kitty 形小盒個別包裝的12枚金幣。金幣亦有單枚版發售，Hello Kitty達摩頭上頂著一顆她喜愛的紅蘋果，肚子裏則收藏一枚生肖紀念金幣。紀念金幣即日起在海港城網上平台公開預售，數量有限，收藏價值極高，絕對是Hello Kitty 粉絲必不可少的珍藏品！

海港城 x Hello Kitty限量版50周年十二生肖紀念金幣及珍藏木盒套裝預售網站

十二枚珍藏木盒套裝$1,000 十二枚珍藏木盒套裝$1,000 單枚$50

首度聯乘德國家飾品牌Bull & Stein Color your Future藝術雕塑收藏系列

今次慶典亦帶來「Every flower tells a story」藝術展覽，與不同知名藝術家與單位合作，打造一個Hello Kitty花花世界。當中William Chan Design聯乘Bull & Stein創作獨一無二、歐洲製造的收藏級Hello Kitty藝術雕塑。是次聯乘的雕塑捕捉Hello Kitty的經典形象，以及她頭上標誌性的蘋果，每件作品均由歐洲頂尖工藝家人手製作，採用瑞士專利顏料上色。今次展覽共推出一套10色、約33厘米高的藝術雕塑，當中包括金色和銀色特別版。每款設計限量20件，絕對值得珍藏紀念。

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Color your Future藝術雕塑收藏系列 每個$19,800起

Color your Future藝術雕塑收藏系列 每個$19,800起

聯乘奇華餅家推出Hello Kitty夢幻糖果屋

另外，Hello Kitty在新一年與大家分享一點甜，將與奇華餅家合作，打造趣緻粉紅的夢幻糖果屋，推出3款「HELLO KITTY · HAPPY 50」糖果曲奇禮盒：硬卡紙手提袋、經典「零錢包」裝、以及Hello Kitty鐵盒裝，盒外印上Hello Kitty和她喜愛的東西，可愛感十足。顧客可以先選擇及購買自己喜愛的禮盒，再到糖果吧挑選心水糖果曲奇，當中更有Hello Kitty特色款，製作自己最喜愛的糖果禮盒！夢幻糖果屋將在1月下旬開業，超級粉絲不能錯過。

聯乘奇華餅家推出Hello Kitty夢幻糖果屋 經典「零錢包」裝 （20件裝）$288 Hello Kitty鐵盒裝 （30件裝） $388 硬卡紙手提袋 （10件裝）$68
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