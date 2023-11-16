海港城Merry Spacemas熊仔火箭發射站 結合太空訓練的聖誕派對

每年聖誕，海港城都會費盡心思，把海運大廈露天廣場，布置成充滿節日氣氛的遊園地，讓市民與遊客打卡遊樂，再到商場為至愛搜購佳節禮物。今年海港城亦不例外，請來「熊仔星太空人」到臨，建起「熊仔火箭發射站」，並以「Merry Spacemas 聖誕太空熊遇記」為主題，與大家一起過一個Merry Spacemas。
10大打卡訓練區
在露天廣場的「熊仔火箭發射站」，設計大玩數碼風格，夜光霓虹交錯縱橫，色彩繽紛，充滿科幻未來感。超過30隻可愛熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友，遍布發射站內3個區域，當中還有10大打卡訓練區，讓各位在最佳位置，與親朋拍照留念。
遊人可從5米高的「Merry Spacemas」七彩霓虹拱門，進入「熊仔火箭發射站」的露天區域，一個個熊仔太空訓練員等著大家來口照。按著可到「光速升降機」、「無重力船艙」、「探測小飛船」、「星際運輸帶」及10米高的「聖誕樹火箭」參觀拍照。
進入特訓區體驗太空漫遊
靠海的室內特訓區則設有4大打卡位，包括「螢光太空艙」、「彩虹走廊」、「宇宙行星」、「銀河隧道」等，每個區域的設計都別出心栽，鮮明奪目的色彩加上七彩繽紛的燈影，仿如一個聖誕遊樂場。遊遍每個訓練區，展開一場刺激的太空旅程，讓你深入探索「熊仔星」的奇妙世界。
Merry Spacemas WhatsApp Sticker免費下載
此外，海港城特意設計一系列可愛的「Merry Spacemas」WhatsApp Sticker，供免費下載，讓市民可擁有「熊仔星」朋友們搞笑趣怪的動態sticker，於聖誕期間與親朋摯友，分享「開心到上太空」的祝福和心意。下載連結：https://whatsticker.online/p/702545VzTGgoJ/HK