海膽肉係生殖器官？高蛋白質？盤點日本海膽品種＋品牌

海膽（英文︰sea ​​urchin/日文︰うに 讀音Uni）的外殼附帶尖刺，看似危險不可靠近，但內裡橙黃色的海膽肉卻十分甘甜，帶有獨特的鮮味，常見於高級日本料理的餐桌上。但當大家吃得津津有味的時候，又是否清楚自己吃的其實是海膽的甚麼部位？市面上海膽款式五花八門，到底又應該如何選擇？下文慢慢和大家解釋吧。

鮮味獨特的海膽肉是甚麼？

日本是個島國，環海的地理優勢讓日本盛產各類海產，加上水質和衛生受監管，所以日本的刺身、生蠔、海膽等等都大受歡迎。那到底鮮味獨特的海膽肉是甚麼？首先，海膽是棘皮動物，是海洋中的無脊椎動物之一，從潮間帶至數千公尺的深海都有其蹤跡，當然也有產自人工養殖場的海膽，另外海參和海星等等都屬於棘皮動物。所謂的海膽肉，其實是由海膽卵、海膽籽、海膽黃和海膽膏所組成的生殖線，即是精巢或卵巢。海膽包括豐富蛋白質，而且低卡路里，更含有維他命C，營養價值高！