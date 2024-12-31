海賊王動畫25周年展登陸啟德雙子匯 5米巨型路飛五檔/必影逾6米烈陽號/限定周邊

《海賊王》動畫踏入25周年，The Twins 雙子匯聯乘《海賊王》於全新展場帶來「雙子匯 x 海賊王動畫25周年紀念活動及展覽」，三大主題區除了有超吸晴的5米巨型路飛五檔，更有逾6米的烈陽號，非常適合影相打卡！另有收費區展出珍貴收藏的動畫設定資料及原畫稿，粉絲絕對要入去參觀。不少得去草帽期間限定店，帶走逾250款限定紀念周邊，買滿指定金額，再送特別動畫25周年收藏卡，即睇詳請。

公眾打卡區 展出 5 米路飛五檔

9樓設免費入場的全港首個路飛五檔主題展覽，裡面設超震撼5米高巨型路飛五檔充氣妥裝置。另有逾六米高的烈陽號。此外更有珍藏級雕像展出，細緻還原《海賊王》動畫的場景與角色。

《雙子匯 x 海賊王動畫 25 周年．展》

十樓則設有收費入場的珍藏展，展出動畫珍貴設定資料、原畫稿件等，粉絲可以回顧動畫25年來的精彩歷程，沉浸式體驗令各位有置身其中的感覺。

立即購票：請按此