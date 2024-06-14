海鮮餐廳推介｜JW萬豪酒店「魚吧」回歸！必食西班牙紅蝦意大利麵＋阿拉斯加帝王蟹意大利飯

金鐘JW萬豪酒店海鮮餐廳「魚吧」

「魚吧」以池畔小木屋為概念，整體充滿悠閒的度假氣氛，旁邊的JW 蔬苑種植了有機香草，為餐廳的飲品、菜式及甜品供應新鮮採摘的材料。食客白天可享受太平山景，晚間更可坐擁都市夜景，浪漫情調滿分！美食方面，多道人氣菜式將載譽回歸，包括燒烤時令鮮魚、紐西蘭青口及綠洲龍躉炸魚薯條等，水準有保證。另外烹飪團隊亦為大家帶來一系列新品，由清新頭盤與沙律、適合分享的風味海鮮佳餚、以至巧製的滋味意粉和漢堡等，同樣吸引。

心水推介阿拉斯加帝皇蟹意大利飯($480)，廚師在燉煮意大利飯時特意加入蟹膏及日式木魚花高湯，更顯海鮮風味，意大利飯亦加入清甜的阿拉斯加帝王蟹肉及飽滿的三文魚籽，足料鮮味，口感層次豐富。另外龍蝦魚骨闊條麵($620)煮法有新意，限量供應的魚骨麵由師傅經過多番試驗研發而成，既可補充鈣質吸收，又可減少廚餘。餐廳將龍躉魚骨磨成粉後加入無麩質麵粉製成鮮味闊條麵，配搭肉厚爽甜的烤龍蝦，全城只此一家。