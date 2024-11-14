浸大明年開辦數位未來與人文學科課程 另新設7個跨學科第二主修

香港浸會大學2025/26實施課程改革，開辦「數位未來與人文學科文理學士（榮譽）」跨學科本科課程及新設7個跨學科第二主修。另外，浸大在現有的體育及康樂管理文學士課程下新增運動科學主修。副校長（教與學）周偉立表示，相關課程改動是為了回應社會需求，並非大學為鋪路籌辦第3間醫學院。

浸大於昨日（13日）的記者會上宣布，下學年會新設「數位未來與人文學科文理學士」跨學科本科課程。學生將學習如何分析和制定方案，發揮科技應用的正面影響，並在管理創新項目時策略性地考慮人文因素，以確保數碼轉型取得成功。此外，浸大同時宣布推出7個跨學科的第二主修，涵蓋文化產業管理、創意產業管理、數位娛樂等，期望課程更有靈活性。

新設 2 個跨學科課程

跨學科課程「運動產業管理文學士（榮譽）」和「互動媒體出版傳理學學士（榮譽）」將同時於明年推出。運動產業管理文學士課程是一個同時就運動與商業兩個領域提供全面教育的獨特課程，旨在為學生裝備能勝任體育行業所需的知識、技能和經驗，讓他們在這個正在蓬勃發展的領域開拓事業並擔當領導角色。

「互動媒體出版傳理學學士」課程課程則旨在培養具備領導視野和相關知識的人才，以推動數位出版、視覺傳播與網上通訊可持續和具競爭力的未來發展。