浸腳／足浴5種配料排行榜 呢樣最有效改善手腳冰冷

秋冬養生｜浸腳加乜好？5種浸腳／足浴配料排行榜 呢樣最有效改善手腳冰冷

秋冬天氣寒冷，特別容易有手腳冰冷的症狀，因此不少人都會通過睡前浸腳來改善體質，以助入睡。以下就為大家整合了熱水、鹽、陳皮、生薑+花椒、艾草+益母草5種浸腳或足浴配料的排行榜，大家不妨對症下藥，選擇最適合自己的配料浸腳！

足浴配料｜入門級：熱水 最基本的浸腳或足浴方法便是只用熱水，用熱水浸腳有效加速血液循環，既可以放鬆身體，亦可以幫助改善睡眠質素，不過由於沒有加入任何中藥或草本成份，因此效果亦是最基本，主要適合入睡困難的人士使用。

足浴配料｜初級：鹽 如果患有腳氣或灰甲等問題，可以嘗試在熱水中加入鹽一起針腳，不但可以幫助促進新陳代謝，還有助雙腳殺菌，可以預防或緩解腳氣及灰甲等腳步問題，特別適合改善秋冬因穿着厚襪或不透氣的鞋子而引起的腳臭問題。

足浴配料｜中級：陳皮 陳皮具有健脾祛溼及利水消腫的作用，除了以陳皮入膳外，還可以加入在熱水中一起浸腳，以幫助消除體內濕氣，因此特別適合在以「濕凍」著稱的香港使用，有效改善體寒或因受寒而令體內有寒濕之氣人士的體質，讓身體回復正常的平衡。

足浴配料｜高級：生薑+花椒 如果手腳特別容易冰冷，可以選擇在睡前以加入生薑和花椒的熱水浸腳，由於生薑和花椒都屬溫熱的食材，用以浸腳可以令身體發熱出汗，多浸腳可以逐漸改善身體的體質，遠離手腳冰冷及寒氣纏身的問題。不過注意浸腳後需要抹乾腳步水份及身體的汗水，以防在浸腳後因身體變濕而受寒。

足浴配料｜鑽石級：艾草+益母草 若果想一次過滿足多種功效，可以選擇在熱水中加入艾草及益母草浸腳，艾草有效養生身體發熱，有助改善怕冷的症狀，再加上具有緩解疲勞的益母草，整個組合不但有效改善睡眠質素，還可以改善體寒的體質，有效讓身體在溫暖的狀態下入睡。