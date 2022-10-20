消委會實測7大音樂串流平台 JOOX及MOOV被點名服務需改善

隨著科技日新月異，現代人聆聽音樂方式逐漸改變，愈來愈人依靠各大音樂串流平台來聆聽音樂，但市面串流平台眾多，消費者選擇哪一個較好與抵用。 最新一期10月號的《選擇》月刊，消費者委員會(消委會)對7大音樂串流平台作了為期1個月的測試，當中包括Apple Music、JOOX、KKBOX、MOOV、Spotify、TIDAL及YouTube Music等，除實試各平台的藏歌量，又比較各音樂串流平台的服務和收費，當中的質素差距頗大。

藏歌量 月費相差1倍 從公布的數據中，Apple Music、KKBOX、TIDAL擁有藏歌超過9,000萬首、Spotify 8,000萬首、YouTube Music 7,000萬首、JOOX 4,000萬首，MOOV則沒有提供藏歌量，但維基百科指應有150萬藏歌量。消委員還發現，除了TIDAL外，其餘6個平台都會讓非訂閱者搜尋及查詢歌庫，消費者可藉此了解歌庫，是否能夠滿足自己的聆聽要求。

免費試用Apple Music Spotify最優惠 收費方面，7個音樂串流平台都設免費試用，「基本個人」收費介乎$48至$58，「家庭計劃」收費介乎最低$66至最高$144，7個平台的家庭服務計劃，都允許主帳戶添加其他家庭成員，而其他成員則會以獨立子帳戶形式，加入該家庭計劃。 「免費試用」方面，5個平台免費期限由14日到1個月不等，但Apple Music訂閱戶，可申請6個月免費試用；Spotify亦會不時推出限時優惠，免費試用期最高長達3個月。