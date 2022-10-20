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2022-10-20 08:00:00

消委會實測7大音樂串流平台 JOOX及MOOV被點名服務需改善

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手機聽歌成為主流，現代人都依賴音樂串流平台接收音樂。

隨著科技日新月異，現代人聆聽音樂方式逐漸改變，愈來愈人依靠各大音樂串流平台來聆聽音樂，但市面串流平台眾多，消費者選擇哪一個較好與抵用。

最新一期10月號的《選擇》月刊，消費者委員會(消委會)對7大音樂串流平台作了為期1個月的測試，當中包括Apple Music、JOOX、KKBOX、MOOV、Spotify、TIDAL及YouTube Music等，除實試各平台的藏歌量，又比較各音樂串流平台的服務和收費，當中的質素差距頗大。

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音樂串流平台收費參差，消費者一定要格價。

藏歌量 月費相差1倍

從公布的數據中，Apple Music、KKBOX、TIDAL擁有藏歌超過9,000萬首、Spotify 8,000萬首、YouTube Music 7,000萬首、JOOX 4,000萬首，MOOV則沒有提供藏歌量，但維基百科指應有150萬藏歌量。消委員還發現，除了TIDAL外，其餘6個平台都會讓非訂閱者搜尋及查詢歌庫，消費者可藉此了解歌庫，是否能夠滿足自己的聆聽要求。

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有些音樂串流平台，藏歌量與收費不成比例，訂閱時要了解清楚。

免費試用Apple Music Spotify最優惠

收費方面，7個音樂串流平台都設免費試用，「基本個人」收費介乎$48至$58，「家庭計劃」收費介乎最低$66至最高$144，7個平台的家庭服務計劃，都允許主帳戶添加其他家庭成員，而其他成員則會以獨立子帳戶形式，加入該家庭計劃

「免費試用」方面，5個平台免費期限由14日到1個月不等，但Apple Music訂閱戶，可申請6個月免費試用；Spotify亦會不時推出限時優惠，免費試用期最高長達3個月。

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消委會透過客戶服務，來評估各大音樂串流平台可靠度，結果有兩間公司被點名需要改善。

藉客戶服務評估可靠度

至於客戶服務方面，消委會以一般消費者身份，向各音樂串流平台的客服作出查詢，然後記錄平台回覆的所需時間，從而評估其客戶服務是否可靠當中YouTube Music未有提供任何客服聯絡方法外，其餘6個平台都設有電子郵箱，讓用戶聯繫商戶。實試結果顯示，「騰訊」營運的JOOX，在一個星期過後，仍未對消委會測試員的電郵作出回應，服務表現極需改善；其餘5個平台都能在當日甚至是數小時內回覆查詢，反應迅速。

此外，消委會職員致電電訊盈科旗下的MOOV的熱線，並試圖就其音樂串流服務作查詢時，發現難以聯絡客服人員，而電話亦不斷在服務熱線與銷售熱線之間來回接駁。當消委會嘗試透過電話客服系統，為其以Facebook註冊的帳户取消訂閱服務，系統卻表示該電話號碼未有登記相關服務，接著只提供申請服務或結束查詢兩個選項；實試員己經轉折，最終須透過電郵方式，才能成功取消訂閱。

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