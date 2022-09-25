消委會測試12款跑山背囊 Black Diamond獲5星 呢兩款性價比高

秋季是去郊遊及行山野外活動的好時機，不少報名參加秋冬山賽的跑手，現已開始復操。專為跑山人士而設的跑山背囊，容量一般在10L以下，形同背心設計，防水及盡可能貼身，以減少全速前進時背囊的晃動。消委會最近檢測了市面12款深得跑手垂青的防水跑步背囊，測試它們各方面的實力。

12 款跑步背囊 1.Black Diamond Distance 8 ($1,349，353g) 2.Ultraspire Momentum 2.0 Race Vest ($850，227g) 3.Camelbak Octane 10 ($887，370g) 4.Inov-8 Race Ultra Pro 5 Vest ($1,200，274g) 5.Ultimate Direction Ultra Vest 5.0 ($1,250，180g) 6.Montane Gecko VP 5+ ($1,090，245g) 7.Osprey Duro 6 ($950，320g) 8.Salomon ADV Skin 8 Set W ($1,298，251g) 9.Nathan Trail-Mix 7L ($899，200g) 10.Silva Strive Light 5 ($799，220g) 11.La Sportiva Racer Vest ($988，210g) 12.Evadict Trail Vest 5L ($349，175g) 消委會測試的12款跑步背囊，售價介乎$349至$1,349；容量約由5升至11升、重量則由175克至370克不等，全部都較行山背囊輕巧。當中#3 Camelbak及#9 Nathan僅得一個碼外，其餘10款皆有不同尺碼供選擇。

儲水裝備 12款背囊在肩帶上均有放置水樽的長袋，除#2、#8及#12外，其餘9款另設放置水袋的間隔。#1 Black Diamond、#2 Ultraspire、#11 La Sportiva及#12 Evadict沒有附送儲水器具，其餘的皆附有水樽，容量由240毫升至500毫升或水袋容量由1.5升至2升，全部附送的儲水器具均由軟身物料製造。跑者亦可隨喜好選購其他牌子的水樽或水袋。

測試方法： 消委會模擬鍛鍊超馬越野跑需要的物資，包括最少1.5升水、哨子、薄膜保溫毯、頭燈連後備電池、手機連外置式充電器、能量棒及能量漿各2包、薄風褸、帽、手套、襪、褲、地圖、潤膚膏及膠布等，全部塞入背囊內，並由兩男一女評審員，在野外健行最少10K，實測12款背囊的舒適度、透氣表現、儲水設計、實際使用感受、穩定性、特點及整體觀感等項目逐一評分。 結果只有#1 Black Diamond、#3 Camelbak及#6 Montane能塞下所有物品。#2、#4、#7、#8、#10、#11及#12則剩下褲/帽未能塞入去；而#5 Ultimate Direction及#9 Nathan，分別未能容納薄風褸及其他衣物，因此僅獲1.5點評分，當中#9有不少空間被載滿的水袋佔據。

防水表現 測試時以每平方米10升的模擬雨，淋在塞滿紙張及棉花的背囊表面30分鐘，而背囊底部亦被放在1厘米水深的地方，並維持直立狀態10分鐘，最後再觀察防水情況。 結果顯示，只有#1 Black Diamond能保持乾爽，#2至#5及#9的內籠則被沾濕少許，惟#6 Montane、#10 Silva、#11 La Sportiva及#12 Evadict背囊內籠及側袋出現較顯著入水。

耐用表現 試驗員將相等於最大負重量的物品放入背囊，僅以肩帶將背囊掛在儀器上，儀器將肩帶提起然後下墜，重複20,000次以模擬跑手行走，最後觀察有否受損。第2部分測試是將承托點由肩帶轉至頂部的手挽，然後以同樣方式檢視手挽的耐用程度。 結果顯示，全部肩帶及手挽都無出現爆線或撕破情況。惟肩帶測試至約10,000次後，#3 Camelbak及#9 Nathan用以調校及固定的裝置未能夾緊，肩帶因而慢慢移位。 此外，試驗員亦將設有拉鍊的背囊進行2,000次開合測試，結果發現全部拉鍊都無損壞。綜合整體耐用程度理想。

安全設計及製造工藝 若背囊有反光設計，在黑暗下可更容易被發現，而內置哨子的背囊亦可讓用戶於意外時求救。試驗員檢視背囊正面的反光圖案、字體及線條的大小及分佈，及有否內置哨子作評分。#3、#5、#7、#8及#12的反光圖案稍為細小，未及其他的顯眼；#2 Ultraspire及#9 Nathan則沒有內置哨子；#10 Silva及#11 La Sportiva袋口的開合設計較其他的稍遜。 清洗 試驗員模擬實際使用情況，將濕泥土及糖漿塗在背囊表面及裡面，風乾後再以日常清潔用品例如抹布、海綿、刷子及清潔劑等清洗，並按說明指示清洗附送或另購的水樽或水袋，以評審背囊的清洗方便程度。 結果大部分背囊內外面料都頗容易清理。惟#2 Ultraspire面料網面上的泥漬較難洗淨，故評分稍低。此外，不少說明書均指不可機洗或沒有列明背囊適合放入洗衣機清洗。

舒適及透氣表現 評審員背起載有測試時所放入物品的背囊，然後調校背囊的帶扣至最合適位置，以評審其舒適程度及透氣表現。評審員指#5 Ultimate Direction帶扣設計不實用，舒適程度只得較低的3點評分，其餘背囊均獲4點或以上評分；而各樣本的透氣表現則普遍理想。

實際使用感覺及穩定性 實際使用包括使用手挽、開合帶扣及拉鍊、調節肩帶及各類索繩長短、於跑動時提取能量棒和放回物件的方便程度。穩定性的評審包括背上背囊跑步時，肩帶會否出現移向兩側的情況，及彎腰向前傾時，背囊會否向前移動。各背囊的整體表現都不俗，於以上項目均獲4.5點或以上評分，當中#4 Inov-8及#8 Salomon 的水樽設飲管，跑手可按需要剪短至最佳使用長度，設計頗具心思。