消委會測試30款抗妊娠紋產品 近半檢出致敏物 提防母乳餵哺攝入有害物質

孕媽對妊娠紋聞之色變，為了預防及改善妊娠紋，不少孕媽自懷孕初期便勤於塗搽抗妊娠紋產品。消委會曾在市面檢測了30款抗妊娠紋產品，發現逾3成樣本檢出香料致敏物、4款有人造麝香物質或塑化劑(DINP)，有機會增加胎兒及嬰幼兒經由母體及母乳攝入有害物質的風險。(資料來源：消委會550期) 30款抗妊娠紋產品：18款乳霜及12款油 消委會檢測了30款抗妊娠紋產品樣本，包括12款抗妊娠紋油和18款抗妊娠紋乳霜，每支/瓶售價由約$90至$570；若參考海外風險評估報告指，以每次用量7.8克(或毫升)計算，使用各樣本每次花費$3.5至$42.9不等。

1.maternea(護膚油) 2.mustela(防紋油) 3.JimmBENNY 4.平凡媽媽 5.ELEMIS 6.Love Boo 7.百洛Bio-Oil 8.美國雅兒PALMER'S(精華油)

9.唯美達Weleda 10.SOVOS 11.Neal’s Yard Remedies 12.CLARINS(護理油) 13.法國貝兒Biolane 14.maternea(美體霜) 15.mustela(防紋膏)

16.施巴Seba Med 17.趣樂Cherub Rubs 18.AMÓFÌA 19.CLARINS 20.Neal's Yard Remedies滋養霜 21.Noodle & Boo 22.erbaviva 23.L'ERBOLARIO

24.美國雅兒PALMER'S(按摩膏) 25.BURT'S BEES 26.GAIA 27.FIORE Project 28.little Butterfly 29.mámbino organics 30.COLLISTAR

14 款樣本檢出香料致敏物 質 在30款樣本中，其中14款檢出不同種類和不同濃度的香料致敏物，總量由約0.001%至1.43%。其中以下11款樣本檢出的香料致敏物質總量較高，由0.11%至1.43%不等。 7.百洛Bio-Oil 9.唯美達Weleda 10.SOVOS 11.Neal Yard's Remedies 12.CLARINS護理油 22.erbaviva 23.L'ERBOLARIO 26.GAIA 27.FIORE Project 28.little Butterfly 29.mámbino organics 香料致敏物質本身的致敏性不算高，但這些物質經空氣氧化(oxidation)後會形成致敏性較高的物質，如hydroperoxides等，同樣有機會增加皮膚過敏的機會。例如香料致敏物總量較高的#29 mám binoorganics為罐裝產品，打開使用容易增加產品受氧化的機會，建議在沾取產品後盡快扭緊瓶蓋，並特別留意產品的使用期限。 此外，消費者需留意使用產品一段時間後會否出現皮膚過敏反應，例如出現紅斑、痕癢、脫皮等情況。

6 款樣本檢出多種香料致敏物 14款檢出香料致敏物的樣本中，有6款檢出3種或以上香料致敏物。當中#7百洛檢出的香料致敏物多達9種；#5 ELEMIS和#9唯美達亦分別檢出7種和5種香料致敏物。此外，#10 SOVOS、#11 Neal’s Yard Remedies和#12 CLARINS亦各檢出3種香料致敏物質。 如果樣本檢出的香料致敏物含量較高、種類較多，每日在身體不同部位，重複多次使用，容易增加使用者出現皮膚過敏反應的機會。

3 款乳霜樣本檢出人造麝香物 質 30款樣本中，有3款檢出不同濃度的佳樂麝香(簡稱HHCB，galaxolide)，包括#21 Noodle & Boo、#24美國雅兒按摩膏和#30 COLLISTAR， 檢出濃度由0.0006%至0.0374%(6ppm至374ppm)。其中#30同時檢出吐納麝香(簡稱AHTN，tonalide)，濃度為0.0165%(165ppm)。而樣本#30檢出的麝香物質總量亦是樣本中最高，超過0.05%(500ppm)。 即使現時內地和歐洲等相關規範都沒有就HHCB和AHTN在化妝品的使用濃度設上限。但該3款樣本都說明產品可供媽媽用於胸部位置，如按產品建議使用，有機會增加嬰幼兒經口服途徑攝入相關物質的風險。

2 款樣本檢出微量塑化劑 30款樣本中，#20 Neal's Yard Remedies滋養霜 和#30 COLLISTAR分別檢出微量塑化劑DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯，diisononyl phthalate，簡稱DINP，屬高分子量塑化劑)和DEP(鄰苯二甲酸二乙酯，diethyl phthalate，簡稱DEP，屬於低分子量的塑化劑)，含量為0.0008%和0.002%(相等於8ppm和20ppm)。是次測試當中發現該2款樣本都說明可供用於胸部或乳房部位，考慮到若按產品說明用於相關部位，可能增加嬰幼兒透過母乳餵哺而攝入塑化劑的機會。 攝入高劑量塑化劑影響大鼠肝及腎 儘管經由皮膚接觸而攝入塑化劑的程度十分有限，但有動物研究顯示，重複地經由口服途徑攝入高劑量DINP可能影響大鼠的肝臟和腎臟。由於胎兒或嬰幼兒的新陳代謝發展未成熟，現有的研究顯示，若胎兒或初生嬰兒自年幼階段已經開始重複地接觸麝香物質和塑化劑，其長遠潛在的健康影響仍然有待更多研究。

1 款樣本檢出維他命 A 成分 避免用於胸部免嬰兒攝 入 人體主要經食物或補充劑攝取所需的維他命A。但若懷孕婦女攝取過量維他命A，可能增加嬰兒出現先天性缺陷(birth defects)的機會。除了由飲食攝取外，在皮膚塗搽以維他命A為重要成分的藥膏，甚或使用含有相關成分的護膚品，都有機會增加攝入維他命A的分量。 30款樣本中，只有#7百洛檢出棕櫚酸維他命A(retinyl palmitate)，濃度為84ppm(0.0084%)。若參考歐盟SCCS的意見書，身體乳液產品中維他命A成分(包括retino、lretinyl acetate及retinyl palmitate)的最高濃度為0.05%(以retinol當量計算)屬於安全水平。但消委會提醒，含有維他命A或其衍生物的產品，並不建議隨意用於嬰幼兒身上。如消費者正值餵哺母乳時期，亦建議避免使用相關產品於胸部位置，以減低嬰幼兒經口服途徑攝入的機會。

2 款產品含有礦物油成分 檢視樣本所列的成分資料，發現有#7百洛和#24美國雅兒按摩膏標示含有礦物油成分。當中部分物質被吞食後，有機會積存在人體內，而部分更有潛在致癌風險。產後婦女宜多加注意，避免於胸部位置使用產品，以免經由餵哺母乳過程中增加嬰兒攝入礦物油物質的風險。