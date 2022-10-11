消委會鑄鐵鍋安全測試 4款釋出致癌重金屬

秋天真的來了，潤肺養生正當時，是時候煮起來了。一個傳熱快、熱度均勻又保溫的鑄鐵鍋，是入廚的好幫手。消委會《選擇》曾經測試過7款鑄鐵鍋、包括5款有琺瑯塗層及2款無琺瑯塗層，測試項目包括金屬釋出量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現及琺瑯塗層的耐用程度等。《選擇》綜合評分評價Lagostina、Le Creuset及Staub總分各得4.5星，都無金屬釋出，以及各方面表現上佳。反而深得港人追捧的BRUNO雖則價錢最平，卻被檢出致癌金屬，並超出國際標準所訂的上限16倍，所以僅得2星。

消委會委託本地一間獨立實驗所進行測試，包括金屬釋出量及/或含量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現、煮食表現、耐熱程度、手柄燙手程度、味道與氣味評審、使用方便程度等，並就有琺瑯塗層的樣本進行溫度驟變測試和撞擊測試，以評估其琺瑯塗層的耐用程度。同時參考專為煮食廚具而設的歐洲標準EN 12983-1及EN 13834進行。

4 款被檢出不同金屬的釋出量

#4 Vermicular琺瑯鑄鐵鍋22cm檢出兩種金屬的釋出量超出標準所訂的上限。#5 Bruno Enameled Cast Iron Pot更有4種，其中致癌重金屬砷(Arsenic)的釋出量更超出標準所訂的上限16倍；而鋰(Lithium)的釋出量亦超出所訂的11倍。

無琺瑯塗層的鑄鐵鍋，金屬釋出量表現最差是#6柳宗理Sori Yanagi Tekki南部鐵器雙耳深鍋#7Lodge分別檢出1種及4種金屬的釋出量超出歐洲委員會及法國DGCCRF所訂的上限，其中Lodge檢出鐵(Iron)的釋出量更超出有關上限54倍。