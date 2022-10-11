消委會鑄鐵鍋安全測試 4款釋出致癌重金屬

秋天真的來了，潤肺養生正當時，是時候煮起來了。一個傳熱快、熱度均勻又保溫的鑄鐵鍋，是入廚的好幫手。消委會《選擇》曾經測試過7款鑄鐵鍋、包括5款有琺瑯塗層及2款無琺瑯塗層，測試項目包括金屬釋出量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現及琺瑯塗層的耐用程度等。《選擇》綜合評分評價Lagostina、Le Creuset及Staub總分各得4.5星，都無金屬釋出，以及各方面表現上佳。反而深得港人追捧的BRUNO雖則價錢最平，卻被檢出致癌金屬，並超出國際標準所訂的上限16倍，所以僅得2星。
七款鑄鐵鍋售價由$798至$3,199
- Lagostina Tradizione Stewpot with lid 22cm ($2,480)、有琺瑯塗層/中國
- Le Creuset Signature Round Casserole/Oven 22cm ($2,788)、有琺瑯塗層/法國
- Staub Cocotte Ronde 22cm ($3,199)、有琺瑯塗層/法國
- Vermicular琺瑯鑄鐵鍋22cm (米黃) (NBG22R) ($2,580)、有琺瑯塗層/日本
- Bruno Enameled Cast Iron Pot (BZKFLG01-RD) ($798)、有琺瑯塗層/中國
- 柳宗理Sori Yanagi Tekki南部鐵器雙耳深鍋 ($1,950)、無琺瑯塗層/日本
- Lodge Blacklock Triple Seasoned Cast Iron Dutch Oven ($1,788)、無琺瑯塗層/美國
十大測試項目
消委會委託本地一間獨立實驗所進行測試，包括金屬釋出量及/或含量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現、煮食表現、耐熱程度、手柄燙手程度、味道與氣味評審、使用方便程度等，並就有琺瑯塗層的樣本進行溫度驟變測試和撞擊測試，以評估其琺瑯塗層的耐用程度。同時參考專為煮食廚具而設的歐洲標準EN 12983-1及EN 13834進行。
4款被檢出不同金屬的釋出量
#4 Vermicular琺瑯鑄鐵鍋22cm檢出兩種金屬的釋出量超出標準所訂的上限。#5 Bruno Enameled Cast Iron Pot更有4種，其中致癌重金屬砷(Arsenic)的釋出量更超出標準所訂的上限16倍；而鋰(Lithium)的釋出量亦超出所訂的11倍。
無琺瑯塗層的鑄鐵鍋，金屬釋出量表現最差是#6柳宗理Sori Yanagi Tekki南部鐵器雙耳深鍋#7Lodge分別檢出1種及4種金屬的釋出量超出歐洲委員會及法國DGCCRF所訂的上限，其中Lodge檢出鐵(Iron)的釋出量更超出有關上限54倍。
消委會將7款鑄鐵鍋分別在氣體爐、電磁爐或電陶爐上加熱，測試傳熱速度及熱力均勻度。Lagostina熱力分佈均勻，在三款爐具上加熱表現都較好，獲得4.5星；而鍋身直徑較大的Lodge則表現較差，熱力均勻度整體評分僅獲3星。
呢三款總評最高分
3款琺瑯塗層鑄鐵鍋Lagostina Tradizione Stewpot with lid 22cm、Le Creuset Signature Round Casserole/Oven 22cm，以及Staub Cocotte Ronde 22cm均通過金屬釋出量測試，整體表現最佳，獲4.5星總評。其中#1 Lagostina的熱力均勻度較佳，且相對價錢較低；#2 Le Creuset傳熱速度整體評分較高，而#3 Staub的琺瑯塗層耐用程度較好。
資料來源：《選擇》