消委會 │ 電燒烤爐測試 象印億世家最高分

香港人一年四季都喜歡打邊爐及韓燒，尤其現在天氣乾爽而風多，最好招呼朋友到家裡開美食party！消委會曾就市面11款售價由359港元至2,499港元的家居版 BBQ電燒烤爐進行效能與安全測試。(資料及部分圖片來源：消委會)
十一款家居版 BBQ電燒烤爐
1. 象印 Zojirushi EA-BNQ10 ($848)
2. 億世家 Echome BGC1200 ($500)
3. Princess Table Chef Pure Compact 01.103035.02.001 ($1,198)
4. Cuisinart GR-5NHK ($2,499)
5. 伊瑪牌 Imarflex IHP-1478 ($359)
6. Turbo Italy TGP-816 ($1,298)
7. Récolte RWG-1 ($1,380)
8. Russell Hobbs 17888-56 ($698)
9. Origo BC1305 ($898)
10. Hiraki HG-02 ($899)
11. 大宇 Daewoo SG-2717C ($880)
象印與億世家得分最高獲4.5星
#1 象印Zojirushi ($848)及#2億世家Echome ($500)的總評分較高。#1的燒烤表現出色，#2的體積較纖巧及售價較低。#3 Princess ($1,198)及#4 Cuisinart ($2,499)整體表現亦不俗，其中#3烹調食物的溫度較均勻，#4附送多款烤盤，烹調功能較全面，但價錢是億世家 Echome的五倍。
伊瑪牌與Daewoo油煙釋出量高
測試發現，#5伊瑪牌Imarflex及聲稱為無煙燒烤爐的#11 大宇 Daewoo卻釋出最多油煙，燒烤食物時影響室內空氣質素，油煙亦會增加患肺癌風險。
烤盤不同位置溫差可達 70℃
預熱後烤盤4個角落及中心位置的溫度差別，差異愈少代表烤盤的溫度分布愈均勻。測試發現，#4 Cuisinart、#8 Russell Hobbs及#9 Origo的溫度差異均超過70℃，反映熱力分布不均勻。
Princess 伊瑪牌 Turbo Italy 溫度較均勻
試驗人員將漢堡扒放在電燒烤爐的4個角落及中心位置煎煮，評估食物在不同位置的溫度均勻度及色澤。測試發現，所有電燒烤爐的溫度均勻度表現不一。其中#4 Cuisinart、#8 Russell Hobbs 及#9 Origo這三款的溫度差異超過10℃，表現遜色；而#3 Princess、#5 伊瑪牌 Imarflex及#6 Turbo Italy所煎的漢堡扒的溫度較均勻，溫度差異均不多於3.5℃。
煎煮漢堡扒30分鐘後，色澤方面， #2億世家Echome仍很淺色；#3 Princess、#6 Turbo Italy及#9 Origo 預熱後烤盤的平均最高溫度超過250℃，所以漢堡扒的表面較焦黑。該4款的漢堡扒色澤評分只有3至3.5星。
5 款溫升超出標準上限
根據標準，電燒烤爐各部分的溫度不能超過指定上限，以免過熱及影響產品安全。測試發現，#6 Turbo Italy 、#7 Récolte、#9 Origo、#10 Hiraki 及#11大宇 Daewoo 部分位置(如烤盤手柄、溫度調節器、放置燒烤爐的桌面等)的溫度較標準上限超出6.9℃至27℃。使用時，機身表面溫度頗高，不慎觸摸會容易導致燙傷，如家有兒童或寵物，更要加倍小心。