消委會 │ 電燒烤爐測試 象印億世家最高分

香港人一年四季都喜歡打邊爐及韓燒，尤其現在天氣乾爽而風多，最好招呼朋友到家裡開美食party！消委會曾就市面11款售價由359港元至2,499港元的家居版 BBQ電燒烤爐進行效能與安全測試。(資料及部分圖片來源：消委會)

十一款家居版 BBQ 電燒烤爐 1. 象印 Zojirushi EA-BNQ10 ($848) 2. 億世家 Echome BGC1200 ($500) 3. Princess Table Chef Pure Compact 01.103035.02.001 ($1,198) 4. Cuisinart GR-5NHK ($2,499) 5. 伊瑪牌 Imarflex IHP-1478 ($359) 6. Turbo Italy TGP-816 ($1,298) 7. Récolte RWG-1 ($1,380) 8. Russell Hobbs 17888-56 ($698) 9. Origo BC1305 ($898) 10. Hiraki HG-02 ($899) 11. 大宇 Daewoo SG-2717C ($880)

象印與億世家得分最高獲4.5星 #1 象印Zojirushi ($848)及#2億世家Echome ($500)的總評分較高。#1的燒烤表現出色，#2的體積較纖巧及售價較低。#3 Princess ($1,198)及#4 Cuisinart ($2,499)整體表現亦不俗，其中#3烹調食物的溫度較均勻，#4附送多款烤盤，烹調功能較全面，但價錢是億世家 Echome的五倍。 伊瑪牌與 Daewoo 油煙釋出量高 測試發現，#5伊瑪牌Imarflex及聲稱為無煙燒烤爐的#11 大宇 Daewoo卻釋出最多油煙，燒烤食物時影響室內空氣質素，油煙亦會增加患肺癌風險。

烤盤不同位置溫差可達 70℃ 預熱後烤盤4個角落及中心位置的溫度差別，差異愈少代表烤盤的溫度分布愈均勻。測試發現，#4 Cuisinart、#8 Russell Hobbs及#9 Origo的溫度差異均超過70℃，反映熱力分布不均勻。

Princess 伊瑪牌 Turbo Italy 溫度較均勻 試驗人員將漢堡扒放在電燒烤爐的4個角落及中心位置煎煮，評估食物在不同位置的溫度均勻度及色澤。測試發現，所有電燒烤爐的溫度均勻度表現不一。其中#4 Cuisinart、#8 Russell Hobbs 及#9 Origo這三款的溫度差異超過10℃，表現遜色；而#3 Princess、#5 伊瑪牌 Imarflex及#6 Turbo Italy所煎的漢堡扒的溫度較均勻，溫度差異均不多於3.5℃。 煎煮漢堡扒30分鐘後，色澤方面， #2億世家Echome仍很淺色；#3 Princess、#6 Turbo Italy及#9 Origo 預熱後烤盤的平均最高溫度超過250℃，所以漢堡扒的表面較焦黑。該4款的漢堡扒色澤評分只有3至3.5星。