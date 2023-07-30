消暑對策｜凍飲刨冰雪糕非萬能！一文睇清冰凍飲食影響+正確食用方法+ 養生解暑小妙招

不少人會在夏天飲用凍飲或食刨冰、雪糕等來消暑，但其實這些冰凍飲食並非萬能，以下就為大家整理了冰凍飲食影響、正確食用方法及養生解暑的小妙招，讓大家可以以養生的方式消暑。

冰凍飲食影響｜對消化系統造成負擔 如果本身屬於腸胃比較敏感或消化功能不佳的人士，常吃冰凍飲食或飲品會對這些人的消化系統造成負擔，有機會造成肚脹、肚痛、胃痛、消化不良等與腸胃相關的問題。

冰凍飲食影響｜感冒風險 進食過多冰凍食物或經常飲用凍飲，不但容易令喉嚨感到乾澀，還會對身體的免疫系統產生不良影響，大大增加感染感冒的風險。 冰凍飲食影響｜溫度失衡 一般而言，身體在夏天會議出汗的方式來調節身體的體溫，而攝取過多冰凍飲食時，身體會試圖將體內加熱至與體溫相近的溫度，因而造成溫度失衡，導致身體不適。

正確食用方法｜避免空腹食用 在空腹的情況下進食冰凍食品或飲品，特別容易對腸胃造成刺激，如果在飲用咖啡、茶飲等本身就帶有刺激性的飲品，對於腸胃的損害便更大，因此建議可以在飯後休息半小時後才進食或飲用。 正確食用方法｜午間時段進食 午間時段進食冰凍食品或飲品不但可以消暑降溫，還可以避免在晚間飲用導致過分寒涼，建議最好在下午12時至5時左右食用。

正確食用方法｜放慢速度 不少人快速地飲用冰凍飲品時都會有頭痛的情況出現，這是由於進食冰凍食品過快會刺激交感神經，甚至有機會觸動敏感牙齒，建議放慢速度進食以保護神經不受刺激。 正確食用方法｜注意食量 適用或飲用冰凍食品時應注意適量，建議控制在每日150g左右，以防止傷身及變胖的情況出現。