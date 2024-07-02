消暑對策｜夏天熱浪來襲！ 推薦5款炎夏消暑法寶 等車/外出必備

面對炎熱的天氣，除了留在帶有冷氣的室內，出門時亦需做好準備以對抗炎夏的侵襲。以下就為大家推薦5款炎夏消暑法寶，即使濕熱浪來襲亦可成功防禦！

消暑法寶｜風扇仔 香港的夏天特別潮濕翳焗，空氣中缺少涼風的流動，便會令炎熱感加劇，因而使身體流汗不斷，這時候便特別需要可以為自己帶來微風的風扇仔！雖然一般便攜風扇的風力不算大，但一個人使用已經綽綽有餘，特別適合在馬路邊等車、身處密閉空間等吸收熱氣的地方使用，短暫的舒緩已經可以改善因炎熱帶來的不適感。

消暑法寶｜退熱貼 如果需要進行長時間的戶外活動，不妨選擇使用具有散熱功能的退熱貼幫助身體消暑降溫，特別是進行行山、攀石等活動時，由於無法長期手持其他工具幫助降溫，具有黏附在身體功能的退熱貼便可以發揮其散熱降溫的作用，為身體帶來涼感以助舒緩不適。建議最好黏貼在額頭、後頸或背脊等幫助散溫的地方，以發揮其最大的作用。

消暑法寶｜止汗／涼感濕紙巾 直接幫身體降溫更有效幫助消暑，而帶有涼感的濕紙巾便具有為身體立刻降溫的功效，雖然效果並不持續，但針對短暫的舒緩亦特別有幫助。如果本身屬於大汗人士，更可以使用具有止汗功能的濕紙巾，以防因出汗而引起體味問題，加重身體的不適感。

消暑法寶｜冰感手袖 平日如果使用巴士、小巴或私家車等進行通勤的交通工具，那麼便需要注意雙手出現曬黑或曬傷的問題，特別是早上的通勤時間太陽一般比較大，坐車或駕駛時基本上無法躲避太陽的照射，建議可以帶上冰感手袖幫助雙手降溫。如平日有在戶外活動的習慣，亦可以使用冰感手袖來阻隔紫外線及讓雙手的溫度降低。