消暑對策｜夏日消暑養生必飲！5款夏天清熱降燥老火湯食譜

香港夏天炎熱潮濕，不少人都會因暑熱而因到煩燥難耐，同時會因長期在室內冷氣地方而引起「冷氣病」，因此需靠湯水來幫助降暑養生。以下就教大家5款夏天清熱降燥湯水食譜，每款都屬夏日消暑養生必飲！

老火湯食譜｜蘋果雪梨豬骨湯 清心降燥 夏天經常會因暑熱而感到食慾不振，而蘋果雪梨豬骨湯不但以水果入膳改善食慾，還加入了百合及麥冬助清心降燥，而南北杏及無花果亦有潤肺止咳的作用，有效舒緩經常在冷氣地方所致的喉嚨不適，不過切記南北杏不能放太多，約5-10粒即可。 食材： 蘋果1個／雪梨1個／西施骨500g 麥冬20g／南杏5粒／北杏5粒 無花果5粒／百合20g／薑 適量／蔥 適量 做法： 1. 西施骨切塊後與薑、蔥焯水，撈出後洗淨去油備用。 2.洗淨剩餘食材，將蘋果和雪梨切塊。 3.所有食材一起放入燉鍋，加水燉煮1小時後加適量鹽調味即可。

老火湯食譜｜綠豆乳鴿湯 清熱解暑 香港夏天不但高温炎熱，而且潮濕多雨，容易令身體疲倦感倍增，而綠豆乳鴿湯除了具有清熱解暑、利尿祛濕的作用，還有涼血排毒的功效，特別適合在炎夏飲用，但若正值經期或孕期則應盡量少喝。 食材： 綠豆 4両／乳鴿 1隻 蜜棗 1顆／陳皮 1塊／薑片 適量 做法： 1.綠豆洗淨後浸泡至少2小時。 2.乳鴿洗淨，去除內臟後切塊。 3.陳皮、蜜棗洗淨，將所有食材加清水煲1小時。 4.最後加適量鹽調味即可。

老火湯食譜｜冬瓜老鴨湯 消暑利尿 不少人夏天長期都會逗留在冷氣地方，再加上經常下雨，身體便容易出現濕氣過重的不適，而冬瓜就有消暑利尿、健脾祛濕的功效，再配合同樣有袪濕消腫作用的薏米和芡實，體內濕氣重問題便能迎刃而解。 食材: 冬瓜 500g／老鴨 半隻 薏米 適量／芡實 適量 薑片 3片／陳皮 1塊 做法： 1.老鴨切塊後與薑片焯水，撈出後洗淨去油備用。 2.薏米、芡實洗淨後浸泡30分鐘。 3. 所有食材加水燉煮1小時，然後加適量鹽調味即可。

老火湯食譜｜苦瓜黃豆排骨湯 清熱解毒 夏天常有燥熱濕毒、肝火旺盛的狀態，而「苦味」食物都有清熱解毒、降火袪燥的好處，而苦瓜黃豆排骨湯就有清熱涼血、解暑降火及消暑生津的作用，幫助去除肝火、心火旺盛等問題。 食材： 苦瓜 半條／黃豆 2両 排骨500g／花生 適量／薑片 3片 做法： 1.排骨切塊後與薑片焯水，撈出後洗淨去油備用。 2.苦瓜洗淨切片，黃豆、花生洗淨後浸泡10分鐘。 3.所有食材加水燉煮1小時，然後加適量鹽調味即可。