熱門搜尋:
拜登退選 巴黎奧運 書展2024 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-07-23 12:00:00

消暑對策｜夏日消暑養生必飲！5款夏天清熱降燥老火湯食譜

分享：
消暑對策｜夏日消暑養生必飲！5款夏天清熱降燥老火湯食譜

消暑對策｜夏日消暑養生必飲！5款夏天清熱降燥老火湯食譜

香港夏天炎熱潮濕，不少人都會因暑熱而因到煩燥難耐，同時會因長期在室內冷氣地方而引起「冷氣病」，因此需靠湯水來幫助降暑養生。以下就教大家5款夏天清熱降燥湯水食譜，每款都屬夏日消暑養生必飲！

老火湯食譜｜蘋果雪梨豬骨湯 清心降燥

夏天經常會因暑熱而感到食慾不振，而蘋果雪梨豬骨湯不但以水果入膳改善食慾，還加入了百合及麥冬助清心降燥，而南北杏及無花果亦有潤肺止咳的作用，有效舒緩經常在冷氣地方所致的喉嚨不適，不過切記南北杏不能放太多，約5-10粒即可。

食材：

蘋果1個／雪梨1個／西施骨500g

麥冬20g／南杏5粒／北杏5粒

無花果5粒／百合20g／薑 適量／蔥 適量

做法：

1. 西施骨切塊後與薑、蔥焯水，撈出後洗淨去油備用。

2.洗淨剩餘食材，將蘋果和雪梨切塊。

3.所有食材一起放入燉鍋，加水燉煮1小時後加適量鹽調味即可。

adblk5
蘋果雪梨豬骨湯具有清熱潤肺的作用。 有需要的話可同時加入海底椰，幫助舒緩在冷氣地方引起的喉嚨不適。 蘋果和雪梨的比例約為1:1，如果其中一樣較細小，可以增加份量以保持平衡。

老火湯食譜｜綠豆乳鴿湯 清熱解暑

香港夏天不但高温炎熱，而且潮濕多雨，容易令身體疲倦感倍增，而綠豆乳鴿湯除了具有清熱解暑、利尿祛濕的作用，還有涼血排毒的功效，特別適合在炎夏飲用，但若正值經期或孕期則應盡量少喝。

食材：

綠豆 4両／乳鴿 1隻

蜜棗 1顆／陳皮 1塊／薑片 適量

做法：

1.綠豆洗淨後浸泡至少2小時。

2.乳鴿洗淨，去除內臟後切塊。

3.陳皮、蜜棗洗淨，將所有食材加清水煲1小時。

4.最後加適量鹽調味即可。

綠豆具清熱解毒、消暑利尿的功效。 綠豆乳鴿湯有效清熱祛濕，適合熱氣時飲用。 可以加入蓮子、百合等食材以助平燥安神。

老火湯食譜｜冬瓜老鴨湯 消暑利尿

不少人夏天長期都會逗留在冷氣地方，再加上經常下雨，身體便容易出現濕氣過重的不適，而冬瓜就有消暑利尿、健脾祛濕的功效，再配合同樣有袪濕消腫作用的薏米和芡實，體內濕氣重問題便能迎刃而解。

食材:

冬瓜 500g／老鴨 半隻

薏米 適量／芡實 適量

薑片 3片／陳皮 1塊

做法：

1.老鴨切塊後與薑片焯水，撈出後洗淨去油備用。

2.薏米、芡實洗淨後浸泡30分鐘。

3. 所有食材加水燉煮1小時，然後加適量鹽調味即可。

adblk6
冬瓜老鴨湯幫助身體解暑祛濕。 老鴨焯水後要先洗淨去油，以防令湯水變得太過油膩。 薏米和芡實需先浸泡30分鐘至1小時。

老火湯食譜｜苦瓜黃豆排骨湯 清熱解毒

夏天常有燥熱濕毒、肝火旺盛的狀態，而「苦味」食物都有清熱解毒、降火袪燥的好處，而苦瓜黃豆排骨湯就有清熱涼血、解暑降火及消暑生津的作用，幫助去除肝火、心火旺盛等問題。

食材：

苦瓜 半條／黃豆 2両

排骨500g／花生 適量／薑片 3片

做法：

1.排骨切塊後與薑片焯水，撈出後洗淨去油備用。

2.苦瓜洗淨切片，黃豆、花生洗淨後浸泡10分鐘。

3.所有食材加水燉煮1小時，然後加適量鹽調味即可。

夏天需要多「吃苦」。 苦瓜黃豆排骨湯可以幫助去除夏天常有的肝火、心火旺盛等問題。 如果想令湯水味道更香，可加入酸菜一起熬煮。

老火湯食譜｜霸王花紅蘿蔔豬骨湯 平燥安神

夏天本來就容易出現肝火、胃火旺盛的情況，因而容易令入睡變得困難，出現精神欠佳的情況。霸王花紅蘿蔔豬骨湯不但有清熱潤肺的功效，同時加入了具平燥安神作用的蓮子和百合，有效清心降燥，改善暑熱造成的不適。

食材：

紅蘿蔔 1條／霸王花 5棵

蓮子 20g／百合 20g／

排骨500g／黃豆 2両／薑片 3片

做法：

1.排骨切塊後與薑片焯水，撈出後洗淨去油備用。

2.剩餘食材洗淨，紅蘿蔔去皮切塊。

3. 所有食材加水大火煮滾後轉小火，再燉煮1.5小時，然後加適量鹽調味即可。

adblk7
霸王花有效清熱解毒、止咳化痰。 霸王花紅蘿蔔豬骨湯加入了蓮子和百合，有效清心降燥。 建議最好用中式湯煲燉煮老火湯。