消暑對策｜涼蓆VS冰涼床墊！評比6款常見降溫寢具 夏末熄冷氣靠佢！

中秋將至，雖然天氣依然炎熱，但不少家庭都開始縮短開冷氣的時間，以幫助節省電費。以下就係大家評比6款常見的降溫寢具，夏末或秋意起時便可關掉冷氣，改用適當的寢具涼快地入睡。

草蓆屬傳統家庭喜愛使用的降溫寢具之一，不但透氣性好，比起一般寢具亦更涼爽，但質地卻容易因潮濕而發霉，嚴重更會生蟲，耐用程度一般，較為不適合潮濕多雨的香港使用。

除了草蓆外，竹蓆亦同屬常見的涼蓆之一，質地較草蓆涼爽柔韌，不過使用時需要確保床墊平整，以防割破。而對於體寒人士或小孩老人來說，質地偏硬的竹蓆有機會影響睡眠質素，若要使用便需特別注意。

麻將涼蓆顧名思義即是涼蓆呈麻將狀態堆砌而成，一般都較為透氣涼爽，但卻如麻將般堅硬，麻將的間隙亦會容易勾到毛髮或留下印痕，再加上容易在翻身時製造聲響，所以睡眠質素會受到一定影響，較為建議當作坐墊使用。

藤蓆主要可分成人造及天然兩款，兩款均涼爽舒適，同時較為適合鋪在床褥上使用。不過使用天然藤蓆時，室內應該保持通風透氣以防潮防霉，而天然藤蓆的價格相對比較昂貴，需要花更多心思打理才可確保其質素。不過一般天然藤蓆的蓆面都比較粗糙，甚至有倒刺的情況出現，加上透氣亦較弱，皮膚較為敏感的人士或老人和小孩使用時需多加留意。

降溫寢具｜乳膠床墊

近年有不少家庭都轉用透氣抗菌的乳膠床墊以增加睡眠時的涼感，不但質地較為親膚，而且亦具涼快功能，但價格就比較昂貴，同時需要保養得宜，一定要避免陽光直射才可防止因日曬而令乳膠變硬及老化。

降溫寢具｜涼感床墊

涼感床墊又名冰絲床墊，呈仿絲質感，觸感因此較為細膩及親膚，無論男女老少都適合使用，而且貼近皮膚就會有涼感，特別適合在秋意起的時候使用。