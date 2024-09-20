消暑對策｜秋夏補水靠XX？！補水飲品排行榜 水居然唔係第一？

夏天容易因出汗而缺水，而秋天則容易因天氣而感到乾燥，因此秋夏季都特別需要為身體補水。而蘇格蘭聖安德魯斯大學就進行了有關「水合反應」的研究，通過了解水與物質之間相互結合的水化作用，整理出補水飲品的排行榜，讓大家可以在秋夏季有效補水！

無論是酒精或咖啡因都有利尿的作用，多飲用不但無法解渴，反而會增加身體流失水份的速度，嚴重甚至會令身體有脫水的情況出現，所以當想為身體快速補充水份時，應避免選擇酒精或含有咖啡因的飲品，以防適得其反。

大部份人口渴的時候都會選擇飲水，雖然清水可以為身體補充水分，但其實水在腸胃中停留的時間較短，所以不能令身體長時間鎖水。同時需注意有氣水的補水成份比清水更差，因此口渴的時候還是建議選擇飲用清水。

不少人會在運動或出汗後飲用運動飲品來補充流汗時大量流失的鈉、鉀等電解質，而一般的運動飲品如寶礦力水特等都含有較高的電解質成份，可以幫助水份留在細胞內，從而達到補水效果。

根據實驗顯示，高糖份飲品在腸胃停留的時間較長，因此進行水合作用的時間亦較清水多，從而令高糖飲品獲得高排名。但需要注意當這些糖分進入小腸，便需要進行一連串的消化及代謝，反而會消耗身體更多的水份，因此如果真的想為身體補充水份的話，比起可樂或橙汁等高糖份飲品，更加建議選擇飲用清水。

第1位：牛奶

由於實驗與飲品在腸胃中的時間有關，因此全脂牛奶、脫脂牛奶等同時含有糖分、脂肪或蛋白質的飲品會比較容易減慢排走胃液的速度，從而令身體有較長的時間進行水合反應，幫助身體保持水份。特別建議在不方便去廁所的時間選擇飲用牛奶來幫助身體保持水份及鎖水，同時還可以加入在咖啡以中和咖啡因利尿的作用。

不過需要注意在各種飲品中，水仍然屬最健康的飲品，任何飲品都無法取代水對於身體的存在，所以口渴時應先飲水再飲用其他飲品作為輔助 。