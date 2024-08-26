消暑對策｜袪暑倦先除濕！6個日常袪濕氣貼士 妥善袪濕分3 Round！

每逢夏天，不少港人都有濕氣重的問題，不但容易感到疲倦無力，還會影響食慾及睡眠健康。以下就整理了6個日常袪濕氣的貼士，從疏通肝氣到健脾養胃，再到杜絕濕氣，一共分成3個關卡來幫助身體袪除體內濕氣！
第一關：疏通肝氣
不少人在濕氣重的時候都有上熱下寒的問題，而不但出現脾胃不適，還會情緒敏感、易怒暴躁，因此需要疏通肝氣才可有效袪濕。
疏順肝氣｜推肝經
如果想有效祛濕，便需要疏通肝氣鬱結問題，便需要沿着大腿內側推肝經，只需以左腳彎曲平放及右腳向前伸直的動作坐在平地或床上，以雙手呈交疊的形式壓在大腿根部，再沿著大腿內側肝經位置用力向前推到膝蓋關節，不斷重複動作4、50次再換腳繼續動作即可幫助疏通相關穴位。
疏順肝氣｜浸腳+按摩腳底
由肝氣鬱結引致的濕氣問題，通常都會伴隨手腳冰冷的狀況，而利用熱水浸腳，不但可以促進身體血液循環，幫助疏通經絡，建議可以用熱水浸腳20分鐘左右，抹乾後再按摩腳底至發熱，從而幫助疏順肝氣，幫助去除體內濕氣。
第二關：健脾養胃
當濕氣在體內積聚，脾胃亦會變得相較虛弱，不少人都容易出現肚痛、肚瀉等問題，需要健脾養胃才可以讓身體有效排出毒素及濕氣。
健脾養胃｜按摩腹部
不少人在濕氣重的時候容易出現肚脹胃脹的問題，建議可以以肚臍為中心，按照順時針以雙手疊放的方式揉腹，一般以適中的力度按摩5至10分鐘即可改善相關問題。
健脾養胃｜吃早餐
許多人都沒有吃早餐的習慣，但脾胃虛弱的話一定要吃早餐來讓脾胃補充足夠的營養，防止因早上缺乏消化物而損害脾胃健康。而早餐亦不可以隨便敷衍，不但需要避免吃多油鹽糖等油膩刺激性食品，還需要細嚼慢嚥，以方便脾胃消化。當脾胃的健康得到改善時，體內的濕氣便能自然排出。
第三關：杜絕濕氣
如果想有效去除體內濕氣，除了需要疏通肝氣及健脾養胃外，還要杜絕一切濕氣的來源，從根源改善身體積聚濕氣的問題。
杜絕濕氣｜改善生活環境
香港夏天潮濕多雨，雖然生活環境大部份都受潮濕問題困擾，但仍需盡量避免淋雨的狀況，以防濕氣直接侵害身體。而處於室內環境時建議可以定期使用抽濕器及除濕劑來幫助環境保持乾燥，減少濕氣從環境轉嫁到身體的機會。
杜絕濕氣｜多喝養生茶
身體的濕氣一般都可以依靠食療幫助排出，而不少食材都具有去除濕氣的作用，例如陳皮、桑葚、赤小豆、茯苓、薏米等，可以將相關食材製成養生茶，多飲用以幫助疏通肝氣、行氣活血，讓濕氣從體內順利排出。