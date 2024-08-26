消暑對策｜袪暑倦先除濕！6個日常袪濕氣貼士 妥善袪濕分3 Round！

每逢夏天，不少港人都有濕氣重的問題，不但容易感到疲倦無力，還會影響食慾及睡眠健康。以下就整理了6個日常袪濕氣的貼士，從疏通肝氣到健脾養胃，再到杜絕濕氣，一共分成3個關卡來幫助身體袪除體內濕氣！

第一關：疏通肝氣 不少人在濕氣重的時候都有上熱下寒的問題，而不但出現脾胃不適，還會情緒敏感、易怒暴躁，因此需要疏通肝氣才可有效袪濕。 疏順肝氣｜推肝經 如果想有效祛濕，便需要疏通肝氣鬱結問題，便需要沿着大腿內側推肝經，只需以左腳彎曲平放及右腳向前伸直的動作坐在平地或床上，以雙手呈交疊的形式壓在大腿根部，再沿著大腿內側肝經位置用力向前推到膝蓋關節，不斷重複動作4、50次再換腳繼續動作即可幫助疏通相關穴位。

疏順肝氣｜浸腳+按摩腳底 由肝氣鬱結引致的濕氣問題，通常都會伴隨手腳冰冷的狀況，而利用熱水浸腳，不但可以促進身體血液循環，幫助疏通經絡，建議可以用熱水浸腳20分鐘左右，抹乾後再按摩腳底至發熱，從而幫助疏順肝氣，幫助去除體內濕氣。

第二關：健脾養胃 當濕氣在體內積聚，脾胃亦會變得相較虛弱，不少人都容易出現肚痛、肚瀉等問題，需要健脾養胃才可以讓身體有效排出毒素及濕氣。 健脾養胃｜按摩腹部 不少人在濕氣重的時候容易出現肚脹胃脹的問題，建議可以以肚臍為中心，按照順時針以雙手疊放的方式揉腹，一般以適中的力度按摩5至10分鐘即可改善相關問題。

健脾養胃｜吃早餐 許多人都沒有吃早餐的習慣，但脾胃虛弱的話一定要吃早餐來讓脾胃補充足夠的營養，防止因早上缺乏消化物而損害脾胃健康。而早餐亦不可以隨便敷衍，不但需要避免吃多油鹽糖等油膩刺激性食品，還需要細嚼慢嚥，以方便脾胃消化。當脾胃的健康得到改善時，體內的濕氣便能自然排出。