消暑對策｜7個夏天散熱降溫貼士 解渴唔應該飲冰水？！

天氣日趨炎熱，平均每日温度均達30度以上，而無論進行户外活動或身處室內，均需小心因過熱而中暑，以下就教大家7個散熱降溫的貼士，在炎炎夏日也可以瞬間降熱防中暑！

消暑對策｜避免口渴才喝水 夏天需要及時補充充足的水分才可防止中暑出現，如果待口渴才喝水，身體有機會已出現脫水的狀態，建議最好分成多次慢慢補充水分，同時不要一一次過攝取大量冰鎮飲品，以防引起頭痛、腸胃不適等問題出現。

消暑對策｜飲用淡鹽水/電解質飲品 電解質具有幫助身體保持水分的功效，其濃度則影響身體細胞的運作，當身體缺乏電解質時，便容易出現肌肉痙攣、疲勞、作嘔等不適，而當身體大量出汗後，電解質的平衡亦會受到破壞，因此最好在出汗選擇飲用淡鹽水或含電解質的飲品，以維持體內電解質平衡，讓身體盡快回復正常狀態。

消暑對策｜常温水洗澡 有些人以為在夏天用冷水洗澡會有消暑降溫的作用，但其實當在出汗後使用冷水洗澡，冷水不但會令全身的毛孔迅速閉合，還會讓體內的熱量不能夠散發，甚至滯留在體內，因此建議使用常温水洗澡，讓身體慢慢適應及回復正常體溫。 消暑對策｜保持室內空氣對流 不少人都會忽視室內中暑的嚴重性，但其實在密閉空間中特別容易因侷促的空氣造成不適，因此需要保持室內空氣對流，讓流動的風幫助室內降溫。如果習慣在室內開啟冷氣則建議應維持在25度左右，不但可以節省電費，還可以防止因抵抗力低而造成傷風感冒。

消暑對策｜多吃蔬果+少吃油膩 夏天容易因悶熱的天氣造成食慾不振，但營養不足卻容易影響免疫力，增加中暑機會，因此建議最好多吃番茄、紅蘿蔔、橙等含豐富膳食纖維及維他命的蔬果，同時應少吃煎炸油膩食物，以防加重腸胃負擔。而夏天亦適宜多吃「苦」，苦瓜、龜苓膏等苦味食物具有利尿祛濕、消炎散熱，對散熱降溫特別有幫助。 消暑對策｜午睡時間不要過長 午睡的時間過長有機會令腦組織的毛細血管閉合，從而減少腦部的血流量及減慢人體代謝，使午睡後變得更加疲倦，反而會影響身體正常活動，因此建議感到疲倦時閉目養神30分鐘左右即可，除了可以防止身體越睡越累，還可以補充適當體力，應對炎熱的夏天。