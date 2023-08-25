消暑提神｜Nespresso新推多款仲夏限定咖啡 咖啡食譜自製透心涼解暑特飲

Nespresso以Californian Dream「品味加洲之夢」為主題，推出多款全新仲夏冰咖啡，並推出仲夏限定的咖啡配件和冰涼咖啡食譜，咖啡迷不要錯過。 清爽怡人的仲夏冰咖啡 今個夏天，Vertuo馥旋系列推出仲夏限定的Juicy Watermelon Over Ice，口感精緻輕怡、果香滿溢。今年更加入全新冰萃黑咖啡Cold Brew Style Intense，芳醇濃郁的絲滑口感溢滿甜美焦糖香調，有別於傳統慢製過程，品牌以Cold Brew Style Intense重塑冰萃黑咖啡，只需數分鐘便能精練出冰萃黑咖啡豐潤口感、不帶苦澀的滋味。

消暑提神｜Nespresso新推多款仲夏限定咖啡 咖啡食譜自製透心涼解暑特飲

此外，深受咖啡迷喜愛的Coconut Flavour over Ice亦強勢回歸，Original原創系列的仲夏限定Freddo Delicato與Freddo Intenso；以及新加入Vertuo馥旋冰咖啡系列的仲夏限定Ice Leggero及Ice Forte咖啡，也是冰咖啡系列的好物。

Nespresso新推多款仲夏限定咖啡

Nespresso 仲夏特調咖啡食譜 今次的仲夏特調咖啡食譜中，Juicy Watermelon Fizz將蔗糖和西瓜融匯沁涼梳打水中，締造饒富玩味的汽泡口感。咖啡迷亦可品嚐仲夏特調咖啡食譜中熱帶風味的Cucumber Lemon Basil Cold Brew，將新鮮香草和果汁融合，散發清爽提神柑橘芳香同時，締造舒爽怡人的冰咖啡解暑享受。 Nespresso咖啡食譜：www.nespresso.com/recipes

仲夏限量版咖啡配件搭配全新咖啡機 輕鬆細味沁涼冰咖啡 除了特別版咖啡，Nespresso亦推出仲夏限量版咖啡配件，啟發自加洲風情，是今夏締造美好咖啡時光的必備產品，全新仲夏限量版咖啡配件包括： • Nomad仲夏限量版冰咖啡壺 • 仲夏限量版Barista製冰格 • Nomad仲夏限量版隨行咖啡樽 (薰衣紫) 此外，Nespresso亦於今夏推出全新Barista 咖啡食譜玻璃杯，提供兩款容量選擇：小咖啡食譜玻璃杯(350ml)及大咖啡食譜玻璃杯(480ml)。無論在家或出行都可暢享最愛冰咖啡，令仲夏體驗更臻完美。