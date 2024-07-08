消暑湯水食譜｜清熱解渴＋美白抗衰老＋去水腫＋祛痘 30分鐘有得飲

夏天湯水食譜｜6款快靚正消暑湯水 30分鐘有得飲 清熱解渴＋美白抗衰老＋滋陰健脾＋消暑去水腫＋美白祛痘

飯前飯後一碗湯屬不少香港人所愛。不過夏天天氣炎熱，不再適宜飲老火湯，極速煮個消暑湯水，可以配白飯或加入米粉，快、靚、正。以下6個夏天消暑湯水包括絲瓜洋葱魚腩湯、冬瓜荷葉蓮子湯、合掌瓜龍鬚菜湯等，製作時間不用30分鐘，做法簡單，亦非常滋味，試過的人一定會愛上。 資料提供：李藝明中醫師

夏天湯水｜合掌瓜龍鬚菜湯 清熱解渴 合掌瓜龍鬚菜湯材料：合掌瓜300克去皮芯切片、龍鬚菜300克、豬肉片100克醬料調味、薑三片。 合掌瓜龍鬚菜湯做法 1. 上湯750ml放薑片及合掌瓜片15分鐘，加入豬肉片； 2. 肉片初熟即可放入龍鬚菜，菜色變翠綠後，加麻油即可食用。 功能：合掌瓜和龍鬚菜葉酸含量豐富，適合備孕婦女。高鈣、鐵、低脂，並能清熱解渴，有助恢復體力。講到上湯，除了在超市內買到的湯底外，小編今次挑選日式高湯包，它是日本料理的靈魂，用真昆布、鰹魚等磨成粉末，沒有任何化學添加物，超方便。

夏天湯水｜ 絲瓜洋葱魚腩湯 美白抗衰老 絲瓜洋葱魚腩湯材料：絲瓜一條 400克、洋葱半個、鯇魚腩300克、薑三片。 絲瓜洋葱魚腩湯做法 1. 絲瓜去皮，滾刀切成塊。洋葱切塊，鯇魚腩去鱗洗淨抺乾待用。 2. 上湯750ml放入薑片洋葱，加熱至滾，加入鯇魚腩，中火煮1分鐘，加入絲瓜煮10分鐘。調味即可。 功能：絲瓜能美白、抗癌、抗衰老、壓血降、通便，活血通絡，預防心血管病。做法比想像中簡單得多，即使是煮飯新手也可以成功製作。

夏天湯水｜冬瓜荷葉蓮子湯 滋陰健脾 冬瓜荷葉蓮子湯材料：冬瓜300克、鮮荷葉1/4片、鮮蓮子15克、瑤柱15克、豬肉100克 冬瓜荷葉蓮子湯做法 1. 冬瓜粒去皮切粒；鮮荷葉洗淨、蓮子與瑤柱清水浸軟；豬肉切丁粒； 2. 上湯750ml，放冬瓜粒、蓮子、瑤柱；水滾後，加入豬肉丁轉慢火煮30分鐘，調味後即可食用。 功能：冬瓜、荷葉清熱消暑；瑤柱滋陰；蓮子及豬肉健脾益氣。大暑前後，街市有新鮮荷葉買，通常配冬瓜煮湯。

夏天湯水｜老黃瓜粟米蜆肉湯 消暑去水腫 老黃瓜粟米蜆肉湯材料：老黃瓜400克、粟米半條、急凍蜆肉150克、薑絲10克。 老黃瓜粟米蜆肉湯做法 1. 老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊。粟米切成厚片狀 2. 急凍蜆肉解凍，清洗沙泥並挑走雜質，瀝乾 3. 小量油起鍋爆香薑絲，加入蜆肉炒香，加入上湯750ml，加入老黃瓜，煮30分鐘便可飲用。 功能：老黃瓜清熱解毒，消暑去水腫；蜆肉性寒，清熱解毒，可治療消渴、黃疸、疔瘡腫毒。粟米養顏明目，消腫利尿。有蜆肉加持，啖湯鮮甜到不得了，做泡飯一流。

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夏天湯水｜大豆芽酸菜排骨湯 美白祛痘 大豆芽酸菜排骨湯材料：黃豆芽300克、酸菜150克、排骨300克、薑絲與葱花適量。 大豆芽酸菜排骨湯做法 1. 大豆芽洗淨，酸菜洗淨切絲泡水3至5分鐘，排骨斬件用薑片汆水待用； 2. 起鍋落薑絲，酸菜排骨略炒，香味出後加上湯750ml，水滾後文火煮20分鐘，加入大豆芽後水煮10分鐘，加調味及蔥花即可。 功能：大豆芽即黃豆芽，含維他命A與C，有美白祛痘，清熱熱明目，降壓通便作用。排骨透出肉的鮮味，酸菜十分惹味，與黃豆芽做成合時湯水，是夏天消暑必備良湯之一。