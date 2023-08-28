消暑護膚｜Cetaphil舒特膚 X 小點角落Bite by Bite夏日餐單 透心涼套餐送舒特膚產品

《小點角落Bite by Bite》為配合主題，特別將店內變身成為燦爛多彩又玩味十足的盛夏沙灘派對，並悉心設計夏日限定主題組合套餐及2人晚餐，兩個套餐包括一系列的誘人的夏日小吃、甜品和手藝小調，為顧客帶來新鮮感，更能滿足味蕾需求。為了在炎炎夏日時刻呵護顧客肌膚，凡惠顧夏日限定主題組合套餐或2人晚餐，更會送上適合夏日使用，零香料、零藥性和零類固醇的Cetaphil舒特膚保濕舒緩護膚品，包括極致鎖水套裝、舒緩保濕啫喱和透亮抗敏夏日體驗套裝，解決乾緊粗紅痕5大敏感症狀，回復水潤健康的水亮肌，其中舒緩保濕啫喱更是貨size，價值$139，十分抵食！

夏日到海灘享受陽光，但曬後肌膚都要好好呵護。敏感肌護膚品牌Cetaphil舒特膚，首次聯乘本地原創新派甜品小食品牌「小點角落Bite by Bite」，帶來以夏日為主題的「盛夏滋味節奏 Summertime, Summer Bites」。

．自選夏日手藝小調一杯

Cetaphil 舒特膚 X 小點角落 Bite by Bite 盛夏晚市 2 人套餐

套餐包括：

．頭盤 - 西瓜菲達芝士青瓜沙律

將新鮮西瓜加入新鮮薄荷醃製，加入青瓜及蜜糖青檸汁，鮮甜多汁的西瓜與薄荷的香氣擦出微妙清新火花

．主菜 - 香煎太平洋比目魚帶子番紅花燴飯 及 香烤安格斯肉眼伴珍寶虎蝦

酥脆的魚皮與緊致魚肉相得益彰，配搭番紅花燴飯富有豐富而略帶甜味的風味，令這道菜色澤金黃鮮豔，香氣撲鼻，是海鮮愛好者的完美選擇；嫩滑多汁的安格斯肉眼和濃郁肥美的珍寶虎蝦，伴上薯蓉和烤蔬菜作為配菜，令人垂涎欲滴

．甜品 - 清薑意式雪糕配茉莉花果凍

．獲贈Cetaphil舒特膚極致鎖水套裝（價值$240），包括：Cetaphil舒特膚益生元鎖水潔膚乳（473mL）、Cetaphil舒特膚温和潔面巾（25 coths）和Cetaphil舒特膚極致修護潤唇膏 SPF50+（8mL）。