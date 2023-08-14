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2023-08-14 15:30:00

消暑食物｜盤點4種夏天必吃瓜類 西瓜消暑解熱/青瓜利水解渴 炎夏宜吃瓜！

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消暑食物｜盤點4種夏天必吃瓜類 西瓜消暑解熱/青瓜利水解渴 炎夏宜吃瓜！

消暑食物｜盤點4種夏天必吃瓜類 西瓜消暑解熱/青瓜利水解渴 炎夏宜吃瓜！

雖然已經踏入8月，但天氣仍然炎熱，平均氣溫都在30度以上，特別需要有效的消暑方法來避開燥熱。以下就為大家盤點4種夏天消暑食物，包括必吃的瓜類，無論生吃、榨汁或煮湯等多種做法都有助解暑！

消暑解熱｜西瓜 

夏天屬於西瓜當造的季節，當然少不了吃西瓜幫助消暑解熱！西瓜具有消暑解渴、利尿解熱的作用，在水果中的消暑功效特別出色，特別適合在炎熱的夏天食用，既可直接食用，亦可製成果汁、沙冰等。不過其性質寒涼，因此不建議一次進食太多，以免引起腸胃不適的問題。

西瓜直接食用即可。 可以製成沙冰或果汁飲用。 西瓜味道香甜，小朋友特別喜歡。
夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖）

利水消暑｜青瓜 

天氣炎熱的時候食慾特別低落，如果想促進食慾，建議可以進食一些味道清新的食物，而青瓜便是不錯的選擇。青瓜既可以幫助補充水份，解決口乾舌燥的問題，更帶有利尿利水的作用。而青瓜同時有助降低膽固醇，對腸臟健康亦有一定的幫助，食用的時候既可以生食，亦可以配上瘦肉、雞蛋等炒菜，多種做法都適合食用。

早餐的時候可以把青瓜放在三文治上食用。 作為蔬菜汁的材料亦是不錯的選擇。 配上蒜頭翻炒可帶出青瓜的香氣。

補水解毒｜冬瓜 

若果要數夏天的消暑湯水，便不得不數冬瓜湯，由於冬瓜具有生津潤肺、消除水腫、補水解讀、降脂減肥等作用，因此特別適合夏天食用。除了可以利用冬瓜製成冬瓜湯幫助消暑外，還可以具有止渴、解熱功效的冬瓜汁，幫助消除夏天的煩悶感。

冬瓜湯屬於常見的夏日湯水。 可以製成泡飯來增加食慾。 加入薏米煲湯更添補水消暑的功效。

清熱解毒｜苦瓜 

苦瓜雖然味道甘苦，但卻具有清熱祛暑、解勞清心的功效，因此特別適合在夏天食用。此外，苦瓜還有降壓降糖、利尿涼血的養生作用，製成苦瓜湯、苦瓜汁或直接用來炒菜皆可，無論那一種食法都適合養生之用。

苦瓜排骨湯亦是常見的消暑湯水。 苦瓜炒蛋屬於不少家庭的家常菜。 苦瓜汁味道甘苦，有消暑解毒的功效。
冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 停止長時間連續使用冷氣：如果感到身體不適或出現冷氣病的症狀，最好停止長時間連續使用冷氣
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