消暑食物｜盤點4種夏天必吃瓜類 西瓜消暑解熱/青瓜利水解渴 炎夏宜吃瓜！

雖然已經踏入8月，但天氣仍然炎熱，平均氣溫都在30度以上，特別需要有效的消暑方法來避開燥熱。以下就為大家盤點4種夏天消暑食物，包括必吃的瓜類，無論生吃、榨汁或煮湯等多種做法都有助解暑！

消暑解熱｜西瓜 夏天屬於西瓜當造的季節，當然少不了吃西瓜幫助消暑解熱！西瓜具有消暑解渴、利尿解熱的作用，在水果中的消暑功效特別出色，特別適合在炎熱的夏天食用，既可直接食用，亦可製成果汁、沙冰等。不過其性質寒涼，因此不建議一次進食太多，以免引起腸胃不適的問題。

利水消暑｜青瓜 天氣炎熱的時候食慾特別低落，如果想促進食慾，建議可以進食一些味道清新的食物，而青瓜便是不錯的選擇。青瓜既可以幫助補充水份，解決口乾舌燥的問題，更帶有利尿利水的作用。而青瓜同時有助降低膽固醇，對腸臟健康亦有一定的幫助，食用的時候既可以生食，亦可以配上瘦肉、雞蛋等炒菜，多種做法都適合食用。

補水解毒｜冬瓜 若果要數夏天的消暑湯水，便不得不數冬瓜湯，由於冬瓜具有生津潤肺、消除水腫、補水解讀、降脂減肥等作用，因此特別適合夏天食用。除了可以利用冬瓜製成冬瓜湯幫助消暑外，還可以具有止渴、解熱功效的冬瓜汁，幫助消除夏天的煩悶感。