消暑｜史上最熱9月！ 教你4種消暑飲食對策+ 4款養生湯水食譜

雖然已經九月中旬，但香港的天氣仍然炎熱，市區氣溫甚至高達36度，可說是史上最熱的9月。面對如此炎熱的天氣，以下就介紹4種消暑飲食對策及4款養生湯水，讓大家可以從日常飲食中解開炎夏的燥熱。

消暑食物｜瓜菜：清熱祛濕 大部份瓜菜都含有大量水份，具有生津潤肺、消除水腫、補水解毒、降脂減肥等作用，因此特別適合夏天食用。冬瓜、青瓜、苦瓜、西芹等都可以幫助補充水份，解決口乾舌燥的問題，更帶有利尿利水的作用，而且容易入膳，無論蒸炒焗蚊煮炸都可，屬日常清熱袪濕必備的消暑飲食。

消暑食物｜酸味食物：生津解渴 炎熱的天氣令人流汗不止，而身體流汗過多卻會同時造成缺水的問題，而在炎夏期間多吃酸味食品可以幫助生津解渴，同時解決食欲不振、消化不良的問題，因此建議在夏天多吃檸檬、山楂、菠蘿、奇異果、西柚、番茄等較酸的水果。

消暑食物｜補充維他命+鉀：補水 流汗除了會造成缺水的情況出現，還會同時令身體各項營養元素大量消耗。而當身體缺乏維他命和鉀質這兩項營養元素的時候，容易造成疲倦乏力、食欲不振、精神散渙等問題，所以應該通過飲食同時補充這兩項營養元素，食用西瓜、橙、番茄、奇異果、哈密瓜、菠菜等蔬果，讓身體可以時刻補充水份，幫助回復因炎夏而消耗的體力。

消暑食物｜豆類：清熱解暑 不少豆類食物都具有清熱解暑的作用，例如綠豆、赤小豆、黑豆等，不但可以幫助解暑袪濕，還可以健脾補腎，改善因高溫而造成的身體不適。除了可以泡水飲用外，更加建議利用豆類製作各種消暑養生湯水，充分發揮豆類清熱解暑的作用。

消暑養生湯水｜赤小豆鯽魚湯 赤小豆和鯽魚均含有健脾益氣、利水消腫的作用，因此特別適合去除夏天濕氣旺盛的問題。如果有痰多、易倦、濕氣重等問題的話，赤小豆鯽魚湯便是不錯的選擇。 消暑養生湯水｜冬瓜薏米湯 冬瓜和薏米都含有清熱解毒、利尿化痰、去除水腫的作用，再加入利水消腫及生津養胃的鴨子一起煮湯，便可解決夏天帶來的燥熱及食慾不振等問題。