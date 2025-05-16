消暑｜天氣越來越熱？ 5個必知降溫秘訣 原來XX好過飲凍水？

天氣越來越熱，平均最高氣溫都超過30度，因此需要做好消暑對策，以防中暑問題發生。以下就盤點5個消暑降溫的秘訣，讓大家可以舒適地迎接夏日！

消暑對策｜暖水洗澡 不少人都以為在夏天用凍水洗澡會有消暑降溫的作用，但其實當在出汗後使用凍水洗澡，不但無法幫助降温，還會令全身的毛孔迅速閉合，讓體內的熱量不能夠散發之餘，甚至會滯留在體內，從而引起各種疾病，因此其實使用暖水或常温水洗澡的散熱效果更佳。

消暑對策｜出汗後喝淡鹽水 夏天需要多飲水，而且補水需要及時，不要待口渴才喝水，建議最好分多次慢慢飲用常溫水，而不要一次飲用大量冰鎮飲品，以防引起頭痛、腸胃不適等問題出現。而在出汗後更建議飲用淡鹽水或含電解質的飲品，這樣才可以有效地保持體內電解質比例的平衡，令到身體盡快消暑降溫。

消暑對策｜保持室內空氣對流 除了在室外需要小心中暑外，其實室內亦需要小心中暑，特別是在密閉空間中容易因危局的空氣造成不適，因此需要保持室內空氣對流，讓流動的風使室內降溫。而開啟冷氣的時候亦要注意溫度，建議維持在25度左右，不但可以節省電費，還可以防止因抵抗力低而造成傷風感冒。

消暑對策｜午睡時間不要過長 夏天經常有疲倦的情況出現，所以不少人都會有午睡的習慣。但午睡的時間過長有機會令腦組織的毛細血管閉合，從而減少腦部的血流量及減慢人體代謝，令午睡後變得更加疲倦，因此建議閉目養神30分鐘左右即可，除了可以防止身體越睡越累，還可以補充適當體力，應對炎熱的夏天！

消暑對策｜做好防護措施 夏天外出時一定要做好防護措施，特別是進行戶外活動的時候，需要避免紫外線直射頭部或皮膚，建議最好帶上淺色的帽子遮擋太陽，並穿着淺色寬鬆的衣物，不但可以保護皮膚，同時可以防止深色衣物吸熱的問題。而整個夏天都應該塗抹防曬，這樣才可以防止紫外線的侵害，令皮膚在炎熱的夏天亦可以受到保護。