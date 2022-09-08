消暑｜小朋友常走動易中暑！ 教你3個預防方法+3個簡易處理法

雖然已經踏入9月，但天氣仍然炎熱，好動的小朋友亦特別容易中暑，令不少家長煩惱不堪。以下就教大家3個預防中暑方法，以及3個中暑時的簡易處理法，讓小朋友可以健康渡過夏天！

預防中暑｜根據溫度增減衣服 小朋友一般對自身體溫變化沒有太大自覺，因此家長需根據天氣、環境及小朋友身體狀況而合理地為小朋友增減衣服，而不是一味地為小朋友添衣。

預防中暑｜鼓勵多補水 通常小朋友中暑，都是發生在進行戶外活動或與朋友耍樂時。主要由於小朋友都會過份投入在活動中，而甚少飲水補充水份。因此家長在小朋友進行活動時需時刻留意小朋友的狀況，鼓勵他們多飲水，有時可飲用少量淡鹽水以防脫水。而特別在炎夏時，更應每30分鐘讓小朋友補充水份，同時多煲一些清熱解毒的湯水，讓小朋友身上的暑氣散去。

預防中暑｜適當避免戶外活動 氣溫在30度以上或太陽特別猛烈的時候，特別容易引起中暑問題，因此建議家長安排小朋友活動時，可以盡量選擇清晨或晚上較涼爽的時間，同時為小朋友擦上防曬及戴帽子，以阻擋紫外線的侵害。

處理中暑｜立即轉移 若果發現小朋友呈輕度中暑的症狀，例如四肢乏力、頭暈作嘔、嘴唇發紫等，便需立刻將小朋友轉移到陰涼通風的地方。情況許可的話，更建議轉移到冷氣房，讓小朋友盡快降溫。

處理中暑｜脫衣降溫 除轉移小朋友到陰涼處之外，還需減少小朋友身上的衣服，然後用凍水浸濕毛巾擦身體幫助進行降溫，頭部、額頭、頸部兩側及腋下均是重點降溫位置，可先為小朋友擦拭。