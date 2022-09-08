熱門搜尋:
C觀點 安達臣道地盤塌天秤 猴痘 紅黃碼 柬埔寨詐騙 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-09-08 12:30:00

消暑｜小朋友常走動易中暑！ 教你3個預防方法+3個簡易處理法

分享：
消暑｜小朋友常走動易中暑！ 教你3個預防方法+3個簡易處理法

消暑｜小朋友常走動易中暑！ 教你3個預防方法+3個簡易處理法

雖然已經踏入9月，但天氣仍然炎熱，好動的小朋友亦特別容易中暑，令不少家長煩惱不堪。以下就教大家3個預防中暑方法，以及3個中暑時的簡易處理法，讓小朋友可以健康渡過夏天！

預防中暑｜根據溫度增減衣服 

小朋友一般對自身體溫變化沒有太大自覺，因此家長需根據天氣、環境及小朋友身體狀況而合理地為小朋友增減衣服，而不是一味地為小朋友添衣。

應該因為天氣增減小朋友的衣服。 帽子可幫助阻隔陽光。 淺色的衫褲散熱能力更佳。

預防中暑｜鼓勵多補水 

通常小朋友中暑，都是發生在進行戶外活動或與朋友耍樂時。主要由於小朋友都會過份投入在活動中，而甚少飲水補充水份。因此家長在小朋友進行活動時需時刻留意小朋友的狀況，鼓勵他們多飲水，有時可飲用少量淡鹽水以防脫水。而特別在炎夏時，更應每30分鐘讓小朋友補充水份，同時多煲一些清熱解毒的湯水，讓小朋友身上的暑氣散去。

時刻提醒小朋友多補水。 進行戶外活動，即使是水上運動也需要補水。 電解質飲品有助更快補充水分。

預防中暑｜適當避免戶外活動 

氣溫在30度以上或太陽特別猛烈的時候，特別容易引起中暑問題，因此建議家長安排小朋友活動時，可以盡量選擇清晨或晚上較涼爽的時間，同時為小朋友擦上防曬及戴帽子，以阻擋紫外線的侵害。

盡量選擇傍晚進行戶外運動。 在暴曬的情況下可戴上帽子。 天氣太熱時建議盡量留在室內。

處理中暑｜立即轉移

若果發現小朋友呈輕度中暑的症狀，例如四肢乏力、頭暈作嘔、嘴唇發紫等，便需立刻將小朋友轉移到陰涼通風的地方。情況許可的話，更建議轉移到冷氣房，讓小朋友盡快降溫。

在郊外時可轉移到涼亭、樹蔭下等陰涼處。 情況許可的話更建議轉移至冷氣房。 需要盡量遠離暴曬的環境。

處理中暑｜脫衣降溫 

除轉移小朋友到陰涼處之外，還需減少小朋友身上的衣服，然後用凍水浸濕毛巾擦身體幫助進行降溫，頭部、額頭、頸部兩側及腋下均是重點降溫位置，可先為小朋友擦拭。

盡涼脫掉多餘的衣物。 隨身攜帶濕紙巾可幫助應急。 用冷水沾濕毛巾抹身效果更佳。

處理中暑｜補水

進行簡單的中暑後，若小朋友在有意識的狀態，可讓小朋友進行少量多次補水，除清水外，最好準備淡鹽水或具電解質成份的飲品，以預防出現脫水的情況。

可讓小朋友分少量多次補水。 飲用電解質飲品同樣有幫助。 情況嚴重的話，建議盡快送往醫院求助。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受