消暑｜酷熱警告持續！5個夏日消暑方法誤區 坊間流傳勿盲試！

正值酷暑，不少人都會用各種消暑方法來舒適地度過平均30度以上的高温，例如吹冷氣、喝凍飲等，但並非所有消暑方法都適合所有人。以下就為大家盤點5個夏日消暑方法的誤區，切記坊間流傳方法勿盲試！

消暑誤區｜長時間吹冷氣 大部份人在夏天都有開冷氣的習慣，因此無論在家、學校、商場或辦公室，只要在室內便會刪除於充滿冷氣的空間之中。但如果長時間處於冷氣環境下，空氣乾燥會令身體缺水，容易出現眼乾、鼻塞、疲倦乏力等問題。即使可以消除身體的燥熱，卻會對健康造成影響。因此建議如果長時間處於冷氣環境下，應隔一段時間開窗換氣，以保持室內空氣流通，或是離開冷氣環境，呼吸一下新鮮的空氣。

消暑誤區｜快速喝凍飲 夏天的時候當然少不了喝凍飲幫助補水及解暑，但如果突然快速飲用凍飲，便會刺激胃黏膜，令胃壁中的毛細血管收縮，導致腸胃不適、肚痛、肚痾等問題發生。而除了腸胃的問題外，還會有可能增加心臟的負擔，甚至出現手震、冒冷汗、呼吸困難等情況出現，所以即使十分口渴，仍然應該慢慢飲用，避免對身體造成負擔。

消暑誤區｜出汗後立刻洗澡 天氣炎熱容易令身體汗流浹背，再加上受疫情影響，不少人都會在出門回家後立刻洗澡。然而，如果剛出汗後馬上用凍水洗澡，身體的血管會迅速收縮及閉合，令體內的熱氣無法有效散發，容易引起一系列的應激反應，包括心跳加速、肌肉收縮、血壓上升等，如果有心臟或血壓問題，情況可能會更加嚴重。因此比起回家後立刻洗澡，建議回家後先休息15分鐘再洗澡，洗澡時亦不應該用太過寒冷的冷水，以減少血管收縮的機會。

消暑誤區｜清晨做運動 為了避開猛烈的太陽，有步些人會趁着天剛亮的時候做運動，不但較正午涼爽，人流亦較少，屬於較為舒適的運動時間。但是由於植物的光合作用時間，早上六點前空氣中的二氧化碳含量較高，因此應該盡量避免太早做運動。