消費券2022 | 一個「萬能」買賣平台 商戶支援消費券竟無人知道！

消費券到手，各大網上平台及商戶亦趕緊推出消費券優惠，意圖在熾熱消費氣氛下有所斬獲。其中，有一個被喻為「萬能」的買賣平台，市民都可以使用八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK支付工具到各精選商戶購買心頭好！
消費券適用於指定Carousell商戶
消費券適用於大部分零售商戶或網購平台，作為香港人耳熟能詳的買賣平台Carousell，其平台有逾百家本地零售商戶同樣接受消費券。旋轉商店會清楚標明接受消費券與否，甚至提供獨家消費券優惠，值得大家善用消費券來支持本地中小企業。
黎Carousell用消費券撐中小企
Carousell堪稱網購界「神話」，電子產品、傢俬及家具、名牌、美容及護膚品、男裝、女裝等生活必需品，以至古靈精怪產品應有盡有。比較其他網購平台，Carousell更容易做到貨比三家，一目了然各商戶的售價，然後由洽商至購買過程中有任何問題，可於APP即時同賣家溝通，整個過程一氣呵成，好比在實體店消費般，能即時解答買家對產品的疑惑。部分旋轉商店亦願意提供郵寄、速遞或面交等方式，方便買家交收商品，甚至有旋轉商店歡迎自由定價，買家隨時買到比市價便宜的產品。最重要的是，在疫情下支持小商戶，才真正發揮消費券的價值。
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八達通
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AlipayHK
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Tap & Go
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WeChat Pay
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可否合併使用
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不可以
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可以
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領取方法
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到公共交通補貼領取站、OK便利店、7-11、惠康、八達通服務站或經八達通手機應用程式領取
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經手機應用程式直接存入賬戶
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接受商戶
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6.2萬間本地零售、飲食、服務業商戶，以及網店及網購平台，如Carousell旋轉商戶
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6.2萬間本地零售、飲食、服務業商戶，以及網店及網購平台，如Carousell旋轉商戶
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6.2萬間本地零售、飲食、服務業商戶，以及網店及網購平台，如Carousell旋轉商戶
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6.2萬間本地零售、飲食、服務業商戶，以及網店及網購平台，如Carousell旋轉商戶
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有限日期
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2022年10月31日或之前
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2022年10月31日或之前
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2022年10月31日或之前
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2022年10月31日或之前