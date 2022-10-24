消費券2022│「一Click即搶」車站商店電子優惠券推廣 總值$1,000,000電子優惠券等您搶

政府最新一期的電子消費券已於10月派發，為了讓廣大市民能買得精明、買得盡興，港鐵透過 MTR Mobile 再次推出廣受歡迎的「一Click即搶」活動， 今次即搶優惠更是全新登場的「車站商店電子優惠券」，活動將於10月27日下午2時正開始，送出總值共40,000張高達HK$1,000,000的車站商店電子優惠券，車站商店電子優惠券適用於全港港鐵站多間指定商戶，當中包括美心西餅、東海堂、奇華餅家、爭鮮外帶 壽司、鴻福堂、萬寧、屈臣氏、Giordano等等，參與商戶超過60品牌、合共逾400家店舖，簡單易用，輕鬆賺取消費禮遇！

「一 Click 即搶」將派出 4 萬張電子優惠券

今次「一Click即搶」活動將派出合共40,000張電子優惠券，當中包括HK$50 車站商店電子優惠券（名額15,000份）及 HK$10車站商店電子優惠券（名額25,000份），市民大眾只 需完成簡單步驟，登記成為 MTR Mobile 用戶，即可透過「我的獎賞」，以先到先得的形式領取優惠券。每位登記用戶最多可獲每款電子優惠券各一份，想佔盡先機，一次過搶齊兩款電子優惠券，請即預先登記成為MTR Mobile會員。想獲取更多優惠，緊記於日常消費後，上載收據到MTR Mobile賺取MTR分，輕鬆換領免費車程及購物禮券等獎賞，賺盡多重優惠！