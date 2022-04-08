消費券2022｜即炸即食懶人必備 6款韓國高評分氣炸鍋食品推薦 急凍Pizza、蜜糖牛油吐司 香港都買到！

第五波疫情從1月至今，不少人都逐漸養成在家做飯的習慣，但總會有想偷懶的時候，這是後邊特別需要即炸即食的氣炸鍋半成品！以下就為大家推薦6款韓國高評分氣炸鍋食品，每款都只需放進氣炸鍋加熱即可，絕對是懶人必備！

氣炸食品｜ OURHOME(아워홈) 炸豬裏脊肉(등심카츠) 不少人都喜歡吃炸物，但每次油炸都需勞師動眾，例如準備炸粉、熱油等，不但製造過程繁複，事後清潔亦麻煩，這時候便特別適合使用半成品的氣炸食品。如果喜歡吃炸豬排，便推薦選擇韓國OURHOME(아워홈)出品的炸豬裏脊肉(등심카츠)。與一般豬排不同，OURHOME的炸豬裏脊肉整體較厚實，口感亦較鬆軟，而且更是肉汁滿滿，直接配生椰菜絲或日式咖哩食用特別有日式風味。建議放入氣炸鍋炸8分鐘即可，期間可以準備其他食材，例如即食咖哩、即食飯、即沖麵豉湯等，簡單快捷，偷懶必備！

氣炸食品｜ OTTOGI(오뚜기) 炸紫菜卷(김말이튀김) 很多人都喜歡在韓國旅行時一嘗其地道風味，平價又好吃的路邊攤食品便是最好的選擇。而韓國的路邊攤食品除了有大家熟悉的辣炒年糕、魚糕串外，炸物(튀김)也是不少人都喜歡的食品，其中炸紫菜卷(김말이튀김)更是韓國獨有的炸物，香脆的紫菜炸皮包裹著粉絲，口感獨特，深受不少人歡迎，可惜在香港並不常見。這時便可選擇購買OTTOGI(오뚜기)出品的炸紫菜卷，帶有濃郁的海鮮味，外表香脆，內裏的粉絲像糯米般煙韌，只需要10分鐘，即可感受到韓國路邊攤的味道！

氣炸食品｜ OTTOGI(오뚜기) Stone Baked Pizza 除了各種炸物外，利用氣炸鍋更可以代替焗爐使用，所以有不少食品公司會推出PIZZA半成品作為氣炸食品。而OTTOGI(오뚜기)出品的Stone Baked Pizza系列就曾經在香港有過瘋搶熱潮，基本上在百佳或759阿信屋一上架，就會立刻被搶購一空！Stone Baked Pizza系列有多個口味，例如芝士六重奏、辣肉腸、烤牛肉、至尊雜錦等，每款都特別足料，經氣炸後薄餅皮外脆內軟，大家在超市見到的話千萬不要錯過，只需HKD$40就可一嘗足料飽肚的10吋PIZZA。

氣炸食品｜ gomgom(곰곰) 牛肉餅(떡갈비) 最近在家用膳的情況大增，令不少人都對晚餐菜單煩惱不已，即使偶爾想偷懶也不知道有什麼簡單的菜式可以迅速做好，這時候便特別推薦韓國品牌gomgom(곰곰)出品的牛肉餅(떡갈비)！韓國牛肉餅以牛排骨肉製成，外面煎得香脆，內裡卻將排骨剁得軟嫩彈滑，肉汁滿滿，而gomgom的氣炸牛肉餅就充分還原這份傳統口感，經氣炸後外香內軟，每一口都充滿肉汁，而且其尺寸剛好適合以一口進食，輕鬆實現「啖啖肉」！

氣炸食品｜ Pulmuone(풀무원) 韓式芝士熱狗 在仍然可以去韓國旅行的時候，不少人都會慕名而去韓國的韓式熱狗店，香港亦曾經掀起一股韓式熱狗熱潮，讓人回味無窮。而韓式熱狗之所以如此受歡迎，原因在於與一般的美式熱狗不同，韓式熱狗多數以麵團包裹香腸的方式油炸，不單止外脆內軟，有些熱狗更會加入煙韌拉絲的芝士或年糕，口感特別豐富。而Pulmuone(풀무원)出品的韓式芝士熱狗就可以輕鬆用氣炸鍋還原韓國的本地風味，如果不喜歡芝士的話亦可以選擇原味或年糕味，氣炸後再擠上番茄醬或芥末醬，或是學韓國人灑上砂糖，每種口味都特別出色。