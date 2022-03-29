消費券2022｜各大商場優惠合集 購物優惠券回贈+外賣泊車優惠 (持續更新)

新一輪1萬元消費券計劃的首$5000，將於4月7日發放，經過兩個月的疫情及限聚令影響，相信大家準備好與親友聚餐及外出消費，今日為大家集合全港多個商場的購物優惠，不單有消費回贈或現金券，更有泊車、外賣等優惠，務求令大家買得抵上加抵！ 消費券商場優惠｜新城市廣場 新城市廣場推出4大優惠，包括春日消費券獎賞，派發逾$1,000萬商場電子禮券；另外聯同HomeSquare舉辦有獎遊戲，獎品總值過百萬，包括$2,000新地商場現金券、價值$2,980 Ogawa O.M.G 足部按摩器、價值$2,680 Ogawa 揉揉肩、價值$800 Calvin Klein手錶等。 新城市廣場4大優惠： 1. 春日消費券獎賞派發逾 $1,000 萬商場電子禮券 最高單日回贈 $4,380 春日消費券獎賞派逾$1,000萬商場電子禮券，市民只需透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK四大平台使用消費券購物，最高單日回贈達$4,380，電子禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具等類別。

2) 新城市廣場及 HomeSquare 聯場有獎遊戲：派過百萬元現金禮券及禮品 新城市廣場聯同HomeSquare推出有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿$500或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，包括$2,000新地商場現金券、價值$2,980 OgawaO.M.G 足部按摩器、價值$2,680 Ogawa 揉揉肩、價值$800 Calvin Klein手錶、$50 Francfranc禮券及$20一田禮券等。 3) 美食多重賞 優惠門檻低至 $100 市民只需透過四大平台使用消費券購物，即可享新城市廣場美食多重賞，三重優惠門檻低至$100，更可與場內食肆推出外賣自取優惠同時使用。

美食多重賞優惠詳情

4) 憑消費券消費即可換領額外高達 4 小時免費泊車優惠 3 大商場聯手合作 新城市廣場聯同HomeSquare及新達廣場推出泊車優惠及送出消費禮券。於新城市廣場使用消費券消費，即可享額外1小時免費泊車、1小時免費泊車券、HomeSquare及新達廣場共額外2小時免費泊車券。凡於HomeSquare使用消費券消費，即額外獲贈新城市廣場$350消費禮券及泊車優惠券，包括：$100時裝及配飾禮券、$100美妝禮券、$100運動服飾、$50一田百貨禮券以及1小時免費泊車優惠券。

新城市廣場

消費券商場優惠｜ iSQUARE 國際廣場 尖沙咀iSQUARE國際廣場推出飲食優惠，由即日至4月20日。顧客在指定時段在商場內任何一間餐廳堂食或外賣，以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領現金券：其中於下午12時半至2時半光顧午市堂食或外賣自取消費滿200元，或在下午6時後購買外賣消費滿100元，即可換領「iCOUPON現金券」50元。

消費券商場優惠｜海港城 海港城推出全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，由即日至5月15日，顧客於同日以指定電子付款方式消費每滿$1,500即可獲「$100購物優惠券」、「$50美食優惠券」及「$100美食優惠券」各1張；消費每滿$4,000更可額外獲贈「$500購物優惠券」1張。逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取$15,000優惠券。

此外，海港城平日泊車優惠加碼，最多免費6小時。即日至6月30日，以指定電子付款方式即日單一消費每滿$100，平日可享2小時免費泊車 (最多6小時)；週末及假日亦可享1小時免費泊車(最多3小時)。

消費券商場優惠｜信和集團旗下 6 大商場 信和集團旗下6大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心特別推出「齊心抗疫．三重升級賞」，S⁺ REWARDS會員由即日起至4月20日期間，於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲$350 S現金券，回贈超過100%，優惠包括： 1. 會員以電子貨幣，於指定餐飲美食商戶單一消費滿HK$200，並成功登記點數，即可獲得1張$50購物「S現金券」。 2. 會員於下午6時後(中港城全日適用))，以電子貨幣單一消費滿300元，並於當晚禮賓處關閉前，或11時59分前，上載單據及成功登記點數，可獲得1套300元指定「S現金券」。 3. 顧客於下午6時後泊車（以進車時間計算）及於指定商場指定餐飲美食商戶即日以電子貨幣單一消費滿$100，可換領額外1小時免費泊車優惠。(可與其他泊車優惠同時使用)

消費券商場優惠｜ apm apm的The Point會員可登入The Point APP，憑200分換領「早鳥優惠預留証」，憑証於4月1日至5月15日期間，在apm以四大平台消費滿$500，即獲得「Point Dollar」100元。

另外，由即日起至30/6，The Point會員於apm換領 商場現行泊車優惠、新登記免觸式泊車或消費換領商場禮品活動，即可獲贈新地隨意泊1小時免費泊車優惠券；憑券下次到apm入車，最高可以疊加3張使用，無需消費一樣可享高達3小時免泊。泊車券不單可以在apm使用，跨場使用亦可。