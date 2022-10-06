消費券2022｜各大美妝品牌優惠 SK-II神仙水抵買套裝 Caudalie 及FILORGA 85折

第二期消費券日前派發，不過今次不算大額，未必買到名牌手袋，不過不少美妝品牌都有優惠，例如SK-II限時推出一系列精選護膚套裝，以一支神仙水的價錢，就加送品牌的人氣產品；法國品牌FILORGA及Caudalie亦分別推出85折優惠，無論是$2,000或$3,000的消費券都一樣應付得到。

SK-II 限時優惠 一支神仙水價錢 加送大熱產品

為響應第二期消費券派發，SK-II限時推出一系列精選護膚套裝，以一支神仙水的價錢，即加送大熱的SK-II SKINPOWER能量精華霜及深受網紅歡迎的護膚面膜等。一個價錢，就能體驗品牌不同的王牌產品，養出剔透美肌。