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2022-10-06 16:33:31

消費券2022｜各大美妝品牌優惠 SK-II神仙水抵買套裝 Caudalie 及FILORGA 85折

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消費券2022｜各大美妝品牌優惠 SK-II神仙水抵買套裝 Caudalie 及FILORGA 85折

消費券2022｜各大美妝品牌優惠 SK-II神仙水抵買套裝 Caudalie 及FILORGA 85折

第二期消費券日前派發，不過今次不算大額，未必買到名牌手袋，不過不少美妝品牌都有優惠，例如SK-II限時推出一系列精選護膚套裝，以一支神仙水的價錢，就加送品牌的人氣產品；法國品牌FILORGACaudalie亦分別推出85折優惠，無論是$2,000$3,000的消費券都一樣應付得到。

 

SK-II 限時優惠 一支神仙水價錢 加送大熱產品

為響應第二期消費券派發，SK-II限時推出一系列精選護膚套裝，以一支神仙水的價錢，即加送大熱的SK-II SKINPOWER能量精華霜及深受網紅歡迎的護膚面膜等。一個價錢，就能體驗品牌不同的王牌產品，養出剔透美肌。

SK-II 護膚鑽光清瑩套裝

建議零售價$1,630 (價值$2,102)

．護膚精華 230mL

．肌源鑽光精華 10mL 1

．嫩膚清瑩露 30mL 1

(支付平台：八達通)

SK-II 護膚能量面膜套裝

建議零售價$1,630 (價值$2,102)

．護膚精華 230mL

．能量精華霜 2.5g 2

．護膚面膜 3

(支付平台：Tap & Go)

SK-II 護膚淨肌能量套裝

建議零售價$1,630 (價值$2,093)

．護膚精華 230mL

．能量精華霜 15g 1

．淨肌護膚潔面乳 20g 1

．嫩膚清瑩露 30mL 1

(支付平台：Alipay)

FILORGA官網85+送額外禮品

法國醫美抗衰老品牌FILORGA，由即日至1024日期間，於官網(https://www.filorgahk.com)推出全店產品85折優惠，包括套裝精選貨品。另外，於官網結帳前輸入優惠代碼「AUTUMN」，即可額外獲取一枝全新升級亮麗眼霜(4ml)

NCEF-SHOT 新肌賦活水光療程原液 $633/15ml

NCEF-SHOT 新肌賦活水光療程原液 $633/15ml

NCEF-SHOT 新肌賦活水光療程原液

針對肌膚缺乏活力及缺水乾燥而設，有效解決疲倦及缺乏活力的肌膚問題，提升皮膚質素，改善皺紋、鬆弛及光澤。除了在轉季時適用外，在重要時刻如準新娘婚前加強煥膚。

NCEF新肌賦活水光療程原液套裝(優惠期10月至12月) 賦活之選 $1,093 (價值$1,938) ．NCEF新肌賦活水光療程原液 15ml ．NCEF新肌賦活肌底液 150ml ．NCEF新肌賦活精華7ml x 2 ．NCEF新肌賦活面霜7ml x 3 ．精緻粉色化妝包 NCEF新肌賦活水光療程原液套裝(優惠期10月至12月) 美白之選 $1,232 (價值$2,436) ．NCEF新肌賦活水光療程原液 15ml ．SKIN-UNIFY淡斑煥白精華 30ml ．NCEF新肌賦活精華 7ml x 2 ．NCEF新肌賦活面霜 7ml x 3 ．深層保濕卸妝水 50ml ．MESO-MASK柔滑亮澤面膜 7ml ．FILORGA全效抗皺面霜15ml ．OPTIM EYES全新升級亮麗眼霜4ml ．精緻粉色化妝包

10月至12月期間，任何於官網購買滿指定金額，即送額外禮品：

購物滿$1,000 柔滑亮澤面膜 30ml 全效抗皺晚霜 30ml 全新升級亮麗眼霜 4ml x 2 全效抗皺面霜 7ml x 2 購物滿$1,400 柔滑亮澤面膜 30ml 全效抗皺晚霜 30ml 全效抗皺面霜 7ml x 2 深層保濕卸妝水 50ml x 4 NCEF新肌賦活睡眠面膜 15ml x 2 全新升級亮麗眼霜 4ml x 2 購物滿$600 NCEF新肌賦活睡眠面膜15ml x 2 全新升級亮麗眼霜 4ml x 2

Caudalie 門市及官網購物滿$1,000 即減$150

Caudalie門市用八達通、支付寶香港、WeChatPay HKTap & Go付款，購物滿$1,000(包括套裝)，即減$150。另外到官網用Tap & Go Mastercard付款，都可享相同優惠。目前有多款套裝低至66折，加上消費券折上折優惠就更抵。

折上折優惠付款方式：

門市：八達通、支付寶香港、WeChatPay HKTap & Go

官網：Tap & Go (官網優惠碼：CV150)

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