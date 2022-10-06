消費券2022｜各大美妝品牌優惠 SK-II神仙水抵買套裝 Caudalie 及FILORGA 85折

第二期消費券日前派發，不過今次不算大額，未必買到名牌手袋，不過不少美妝品牌都有優惠，例如SK-II限時推出一系列精選護膚套裝，以一支神仙水的價錢，就加送品牌的人氣產品；法國品牌FILORGA及Caudalie亦分別推出85折優惠，無論是$2,000或$3,000的消費券都一樣應付得到。
SK-II 限時優惠 一支神仙水價錢 加送大熱產品
為響應第二期消費券派發，SK-II限時推出一系列精選護膚套裝，以一支神仙水的價錢，即加送大熱的SK-II SKINPOWER能量精華霜及深受網紅歡迎的護膚面膜等。一個價錢，就能體驗品牌不同的王牌產品，養出剔透美肌。
FILORGA官網85折+送額外禮品
法國醫美抗衰老品牌FILORGA，由即日至10月24日期間，於官網(https://www.filorgahk.com)推出全店產品85折優惠，包括套裝精選貨品。另外，於官網結帳前輸入優惠代碼「AUTUMN」，即可額外獲取一枝全新升級亮麗眼霜(4ml)。
於10月至12月期間，任何於官網購買滿指定金額，即送額外禮品：
Caudalie 門市及官網購物滿$1,000 即減$150
於Caudalie門市用八達通、支付寶香港、WeChatPay HK或Tap & Go付款，購物滿$1,000(包括套裝)，即減$150。另外到官網用Tap & Go Mastercard付款，都可享相同優惠。目前有多款套裝低至66折，加上消費券折上折優惠就更抵。
折上折優惠付款方式：
門市：八達通、支付寶香港、WeChatPay HK、Tap & Go
官網：Tap & Go (官網優惠碼：CV150)