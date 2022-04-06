消費券2022｜各大護膚品牌折扣優惠 體驗姜濤推介精華 Ian蜜粉58折

第一期$5,000消費券明天(4月7日)終於到手！在疫情持續下，大家每日都要戴著口罩，女生們除了買手袋、銀包，各大美妝品牌都在4月推出購物優惠，大家可以趁有折扣時入手，應對惱人的口罩肌！ 消費券 2022 護膚品優惠推介｜ Est é e Lauder 升級再生基因修復精華套裝 官網門市同步 Estée Lauder日前找來姜濤拍廣告，宣傳升級再生基因修復精華。這款極速修復精華亦同步推出限量裝套裝，由即日起至2022年4月30日，於Estée Lauder官網或門市選購再生基因修復精華(75ml)，即享修復活膚體驗套裝(價值$814) ，包括再生基因修復精華7ml、速救舒壓精華5ml、修復亮眼精萃5ml、微精華活膚原生液15ml及新生活膚全能亮白輕盈面霜15ml。 立即購買: https://bit.ly/3JUtXMB

消費券 2022 護膚品優惠推介｜ Laura Mercier 人氣底妝套裝低至 58 折 Laura Mercier推出多重限定購物優惠，包括人氣好評的「粉嫩透亮蜜粉」，以及一拍頃刻煥發鑽光裸肌的日韓台冠軍「鑽光氣墊」，打造令人怦然心動、無懼濕熱口罩的粉嫩透亮肌。優惠將於4月7日起消費券期間生效，數量有限，售完即止。 優惠一 ( 香港專門店限定 ) ：獨家 Alipay 全單 9 折價惠 ．購買正價產品滿$1,000即享全單9折 ．旺角朗豪坊、觀塘APM及沙田新城市廣場店專門店限定

Laura Mercier早前邀請Ian(陳卓賢)合作，化身「粉紅暖男」，宣傳新出的粉嫩透亮蜜粉。

優惠二 (各大香港門市)：必搶皇牌底妝套裝低至58折 定格心動鑽光底妝套裝 $820 (價值$1,420) ．粉嫩透亮蜜粉 #貨裝 ．極致持久鑽光氣墊粉底 #貨裝 ．迷你極致潤色胭脂 ．迷你幻魅眼影筆 ．迷你極致絲滑唇膏 ．Ian同款限量版心型鏡

消費券 2022 護膚品優惠推介｜ mtm labo 春日限定套裝 mtm labo深明春日季節交替出現不同肌膚狀況，特別帶來多款春日限定套裝，更提供靈活的網上、遙距及到店 [ 量膚定制 ] 服務，為肌膚調配專屬配方。 即日起至4月19日於網店購買春日限定套裝，即有以下禮遇︰ ．免費獲贈 custom-blended re-white mask 10g (價值 $185) ．首筆網店消費可享全單 95 折 ．全港免運費及 1% 獎賞金回贈 網店連結: https://bit.ly/3wC6V9J 即睇春日限定套裝：

門店限定 春日自主定制套裝 由即日起至4月19日，mtm labo在門店推出針對不同肌膚需要的春日自主定制套裝。mtm labo亦同時提供電話或WhatsApp訂購及免費送貨服務，於https://www.mtmlabo.com/tc/stores/ 聯絡mtm labo護膚顧問，為你提供一對一遙距 [ 量膚定制 ] 服務，解答產品資訊及完成訂購服務。 基礎定制套裝 1+1+1 $1,920 (總值$2,400) ．任選潔膚衡肌產品 1 件 + 任選深層護理產品 1 件 + 任選修護活肌 1 件 進階定制套裝 2+1 $3,780 (總值$4,630) ．任選面膜修護產品 2 件 + 任選精華養肌產品 1 件

消費券 2022 護膚品優惠推介｜ XOVĒ 復活節限時折扣優惠 疫情生活下，長期配戴口罩及外在環境污染刺激，導致肌膚不穩容易出現缺水，失去健康神采。XOVĒ趁復活節推出限時折扣優惠，讓女生體驗來自「森林白鑽石」的白松露，為肌膚帶來復活重生。 白松露皇牌修護套裝 $650 XOVĒ推出白松露皇牌修護套裝，包含全系列4款日常護膚品，從肌源液、精華到面霜，再加送VITAE輕醫美療程，助你輕鬆護養肌膚，打好「肌」礎！ LINK: https://bit.ly/3LJYr4J

白松露皇牌修護套裝 $650

白松露美肌彩蛋 $880

[ 網店限時優惠 ] 舒緩保濕修護霜增量套裝 $468 採用高效舒緩配方，深入修復敏感根源，顯著減少過敏泛紅、癒合受損細胞，鎮靜舒緩，同時深層補水，重建肌膚防禦機能。官網推出限時優惠，凡購買舒緩保濕修護霜即送舒緩保濕修護霜3件旅行裝 。 LINK: https://bit.ly/3J5SAVm

舒緩保濕修護霜增量套裝 $468

消費券 2022 護膚品優惠推介｜ BORGHESE 消費券【療癒身心】加碼賞 100% 消費回贈 BORGHESE由即日起至4月30日，推出「消費券【療癒身心】加碼賞 100%消費回贈」推廣活動，以100%現金券全數回饋顧客，為了讓顧客體驗全面的意式水療，額外回贈的現金券可自由選擇購買任何皇室水療面部及身體護理服務、Home Spa產品及優惠套裝，享受身心舒緩的愉悅體驗。

即日起至4月30日在BORGHESE香港及澳門全線美姸專櫃購物滿$500或以上，即可獲贈100%消費回贈，獲贈同等價值之$100現金券，即每次購物滿$500，可獲BORGHESE $100現金券5張；滿$1,000可獲$100現金券10張。每張現金券適用於BORGHESE香港及澳門全線美姸專櫃任何購物滿$300，包括全線產品、套裝及美容護理服務。現金券之有效期至2022年6月30日。