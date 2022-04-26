消費券2022｜大家樂推電子現金券套裝 買$300送$300

套裝即日起於eatCDC.com發售，只需登入eatCDC.com購買$300大家樂電子現金券套裝（15張$20電子現金券），即可額外獲取價值$300大家樂電子優惠券，網上訂單可最多購買6套現金券，適用於大家樂各大分店（100+除外）。

為配合晚市堂食恢復及電子消費券，大家樂於網上平台eatCDC.com推出「買$300送$300」電子現金券套裝，購買每滿3套電子現金券套裝，更可額外獲取$50優惠券。

為了方便顧客隨時隨地使用，顧客只需向收銀店員出示手機，或於自助點餐機掃描電子券QR code後，便可直接使用，無需兌換實體券。顧客更可於eatCDC.com隨時查閱電子帳戶及兌換電子券，免卻忘記攜帶或遺失實體券等煩惱。為方便不同顧客購買，大家樂分店亦有實體現金券套裝發售。

「咋咋淋鐵板餐」二人餐券

與此同時，eatCDC.com亦有其他優惠，包括限時晚市優惠「咋咋淋鐵板餐」二人餐券，以優惠價$122即可買到鐵板紐西蘭西冷牛扒配法蘭克福腸；以及每週推出不同驚喜的「滋味大放送」，平均每份低至$34，享用指定午市滋味套餐配飲品。

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