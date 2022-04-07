消費券2022｜「日清Friday BUY & TRY」4月優惠 返校企劃文具x美食組合 最平$35就有

合味道紀念館香港繼續加推「日清Friday BUY & TRY」！除了繼續推出全場食品至抵試食價，4月優惠以返校為主題，推出文具X美食組合，最平只需$35就可以擁有實用文具及食物！

消費券 2022 ｜合味道紀念館 4 月優惠：文具 x 美食組合優惠 踏入四月份，紀念館將特別加推文具x美食組合優惠，不但包括多款長期位於熱賣榜榜首的精品，如開學必備的記事簿、文件夾及運動水壺等，更可以Back to School組合價同時入手多款日清食品及麵食補充糧倉，用得又食得，方便一眾家長及學生迎接上學日！其中文具可選文件夾、記事簿、運動水壺，而食物則有出前一丁、穀物麥片、合味道杯麵等，最平$35就可以擁有！ 即睇文具 x 美食組合優惠有啲咩！

消費券 2022 ｜激抵食品優惠 必搶 $32/10 包出前一丁 另外，日清繼續推出抵盡全城的食品優惠，逢星期五雲集多款日清麵食、零食、甜品、冷凍食品、新鮮沙律菜等，方便大家一站式大手入貨。 即睇 9 款人氣食品推介！

除了購入食糧之外，大家更可以參與紀念館三大工作坊：我的合味道工作坊、出前一丁工作坊、穀物麥片工作坊。二人一組玩得開心又放心，更可把握機會到紀念品店選購心頭好，在復課前盡情放電！