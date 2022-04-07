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2022-04-07 15:00:00

消費券2022｜「日清Friday BUY & TRY」4月優惠 返校企劃文具x美食組合 最平$35就有

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消費券2022｜「日清Friday BUY & TRY」4月優惠 返校企劃文具x美食組合 最平$35就有

消費券2022｜「日清Friday BUY & TRY」4月優惠 返校企劃文具x美食組合 最平$35就有

合味道紀念館香港繼續加推「日清Friday BUY & TRY」！除了繼續推出全場食品至抵試食價，4月優惠以返校為主題，推出文具X美食組合，最平只需$35就可以擁有實用文具及食物！

消費券2022｜合味道紀念館4月優惠：文具x美食組合優惠

踏入四月份，紀念館將特別加推文具x美食組合優惠，不但包括多款長期位於熱賣榜榜首的精品，如開學必備的記事簿、文件夾及運動水壺等，更可以Back to School組合價同時入手多款日清食品及麵食補充糧倉，用得又食得，方便一眾家長及學生迎接上學日！其中文具可選文件夾、記事簿、運動水壺，而食物則有出前一丁、穀物麥片、合味道杯麵等，最平$35就可以擁有！

即睇文具x美食組合優惠有啲咩！

Back to School組合價：HK$35 Back to School組合價：HK$85 Back to School組合價：HK$100

消費券2022｜激抵食品優惠 必搶$32/10包出前一丁

另外，日清繼續推出抵盡全城的食品優惠，逢星期五雲集多款日清麵食、零食、甜品、冷凍食品、新鮮沙律菜等，方便大家一站式大手入貨。

即睇9款人氣食品推介！

出前一丁 麻油味 至抵試食價：$32／10件 合味道杯麵 鮮蝦味 至抵試食價：$26／4件 日清U.F.O.炒麵激辛辣地獄麵　至抵試食價：$16／2件 日清穀物麥片 500g 豐盛果實味 至抵試食價：$70／2件 日清思樂都 玉米片 可可味 至抵試食價：$50／3件 日清湖池屋激辣魔薯 香辣芝士味25g 至抵試食價：$10／3件 日清新鮮沙律菜 凱撒沙律菜 至抵試食價：$25／2件 日清北海道小麥粉烏冬 蟹醬油風味 至抵試食價：$10/件 日清白酒汁風味蜆肉意粉 至抵試食價：$18/件

除了購入食糧之外，大家更可以參與紀念館三大工作坊：我的合味道工作坊、出前一丁工作坊、穀物麥片工作坊。二人一組玩得開心又放心，更可把握機會到紀念品店選購心頭好，在復課前盡情放電！

安藤百福的三大發明 杯麵牆 大杯麵 我的合味道工作坊 出前一丁工作坊 穀物麥片工作坊

合味道紀念館香港「日清Friday BUY & TRY

日期︰由202241日起每逢星期五擧行
地點：尖沙咀廣東道33號中港城 2 26-35 號舖
開放時間：上午1115分至晚上715
逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

（註：開放日期及時間有機會因實際情況作出調整。如有更改，一概以現場為準。）

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